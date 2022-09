“La cancha estaba seca, mala y pintada”: en Flamengo destrozan la estrategia de Vélez Sarsfield para sacar ventajas en la Copa Libertadores

El Flamengo dio un paso gigante hacia la final de la Copa Libertadores. El equipo en el que militan Arturo Vidal y Erick Pulgar doblegó como forastero por 0-4 a Vélez Sarsfield, en la semifinal de ida válida del torneo, sacando así una ventaja importante de cara a la revancha que se jugará en Brasil.

El compromiso contó con la participación de ambos chilenos, quienes firmaron un correcto cometido, pese a ingresar en la recta final del cotejo. El Rey saltó a la cancha a los 71′ y asistió a Pedro en el último tanto de su escuadra, mientras que el formado futbolísticamente en Deportes Antofagasta lo hizo en los 79′ y también tuvo una destacada actuación en sus pocos minutos en cancha.

Más allá del contundente triunfo, en el Mengao destrozaron la estrategia del club argentino para intentar complicar el juego de la visita. Pulgar, en diálogo con ESPN, se refirió precisamente a aquello, además de mostrarse contento por lo que fue su debut con el Fla en la Libertadores.

“Estoy contento, como digo siempre, desde el primer día que llegué a este grupo me hicieron sentir como si estuviera en mi casa”, comenzó diciendo el volante que fue parte del plantel de la selección nacional que se quedó con la Copa América 2016, en Estados Unidos.

Luego, el mediocampista habló sobre el estado del campo de juego, el cual no fue regado por los dueños de casa, con la intención de complicar a los brasileños. Un objetivo que, claramente, no resultó. “La cancha estaba seca, mala y pintada, pero eso no nos impidió para hacer nuestro juego y cerrar las ocasiones que nos creamos”, expresó Pulgar.

Finalmente, el chileno aseguró que su escuadra quedó con el ánimo a tope de cara al duelo de vuelta que se disputará el próximo 7 de septiembre, en sueño brasileño: “Con el gran trabajo que hicieron hoy, el grupo se va feliz para esperar a este equipo en el partido de vuelta”.

El Flamengo dio un monólogo en Liniers para conseguir un triunfo que le pone una tarea muy difícil por delante a los transandinos. El conjunto de Vidal y Pulgar fue claramente superior como forastero, golpeando en los momentos justos y defendiendo con demasiada solidez.

El Fla, además, tuvo a Pedro como la principal figura. El brasileño abrió el marcador en los 32′, y luego repitió en los 61′ y 83′ para lograr su doblete. Éverton Ribeiro marcó el otro de los goles de la visita, en los 45′+1. A falta de lo que suceda en la revancha, lo cierto es que el Mengao está muy cerca de jugar una nueva final de Libertadores. En caso de que así sea, tendrá la posibilidad de cobrar revancha por lo sucedido en 2021, cuando, en la definición del torneo, cayeron en el alargue frente al Palmeiras, por 2-1.

El DT Dorival Júnior valoró lo realizado por su escuadra ante los argentinos: “Teníamos puntos importantes. En ningún momento renunciamos a nuestra salida de pelota. Eso fue clave. Cambiando de jugadas, abrimos la solidez de la defensa de Vélez. Variamos esta iniciación con jugadas de lateral. Arrascaeta jugó suelto la mayor parte del tiempo, presentándose como una opción para la organización. La determinación que ha mostrado el equipo me hace creer que vamos dando más pasos para una regularidad aún mayor”.

“La confianza fue grande porque conozco el grupo, la capacidad de este equipo. El momento de oscilación es natural en una absurda secuencia de juegos. Después de dos conversaciones, todo quedó aclarado y preparándose para que llegara ese momento. El rival es muy difícil de enfrentar, hay que alabar este resultado. No cualquier equipo podría hacerlo”, concluyó el estratega.