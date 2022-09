Colo Colo se ilusiona por el Pibe Solari: los millones que esperan recibir en el Cacique gracias a la nueva joya de River Plate

Pablo Solari no necesitó tiempo de adaptación. El argentino, que hace menos de un mes defendía la camiseta de Colo Colo, hoy se alza como la figura de River Plate de Marcelo Gallardo. Este miércoles, en el duelo ante Defensa y Justicia, el Pibe anotó su primer triplete en la victoria por 4-0 del equipo de Buenos Aires. Sus números ilusionan a cualquiera: el atacante lleva siete goles en sus primeros ocho partidos.

Su buena actuación ante el Halcón no pasó inadvertida. Recibió halagos que se multiplicaron con el pasar de las horas. El primero en destacarlo fue su técnico Marcelo Gallardo. “Hoy está asimilando algunos conceptos porque es un chico que está muy bien predispuesto para aprender, y eso es buenísimo porque quiere decir que se va a preparar para ser un mejor jugador de lo que es”, señaló el Muñeco.

Además, el ex futbolista se refirió a las variables que lo llevaron a centrarse en su fichaje. “Observamos que tenía cualidades físicas y futbolísticas para poder jugar con nosotros. Después uno lo va conociendo en el día a día y va observando que puede ser un jugador con buenas alternativas y que en el juego nos puede dar soluciones tanto por fuera como por dentro”.

Lo cierto es que el buen momento de Solari tiene a todos contentos. Incluso a Colo Colo, equipo que hoy lo extraña en la parte definitoria del Torneo Nacional. Es que más allá de los US$ 5 millones que pusieron los Millonarios por el 60% de los derechos económicos del jugador, después de que en una primera instancia, por una cifra menor, fuera rechazada por el Cacique, en el Monumental se quedaron con un 32% del pase del futbolista pensando en una futura venta. El resto pertenece al cuadro transandino que hoy defiende y a Talleres de Córdoba, su club formador.

En la dirigencia de River Plate, frente a la posibilidad de que Solari explotase, lo blindaron con una cláusula de US$ 20 millones y que asciende a US$ 25 millones si el negocio se cierra a diez días del cierre del mercado de pases transandino. En caso de que la venta se realice por la cláusula, en el Monumental recibirán US$ 6,4 millones. Negocio redondo.

En Argentina, incluso, ya lo comparan con Julián Álvarez, el ex delantero de la escuadra de Núñez que fue recientemente fichado por el Manchester City, a cambio de 18,5 millones de dólares más variables. Unas a las que Solari prefiere no hacer caso:.“Me estás comparando con un fenómeno. Nada, espero poder seguir ayudando al equipo, es lo más importante. Si vienen los goles, mucho mejor”, respondió.

Solari, además, reconoció estar viviendo un sueño en el equipo de sus amores. “La verdad, una noche soñada. Estoy muy contento por el grupo, por el siguiente paso que dimos. Estoy contento por marcar con tres goles. Espero que sean muchos más, que pueda ayudar al equipo, vine a aportar de donde me toque”, señaló el atacante. Uno de los grandes cambios desde que llegó al equipo de Buenos Aires fue que Marcelo Gallardo lo centralizó en el ataque. “Donde me ponga Marcelo estoy a disposición. Estoy aprendiendo, Marcelo y mis compañeros me enseñan mucho. Estoy muy contento que se me estén dando las cosas, más en lo grupal que en lo personal”, añadió.