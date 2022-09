Goleador histórico del Cruz Azul carga contra Iván Morales: “Está mas gordo que yo”

Iván Morales no lo pasa bien en México. Desde su arribo a Cruz Azul, el exdelantero de Colo Colo ha debido lidar con una serie de críticas que se han ido acrecentando con su bajo rendimiento en el campo de juego. De 25 presentaciones con la camiseta cementera, el chileno lleva apenas una anotación.

Es por esto, que ahora no solo la hinchada cuestiona su aporte. Carlos Hermosillo, goleador histórico del Cruz Azul, ex seleccionado mexicano, no tuvo piedad para referirse al chileno.

“(Carlos) Rotondi hizo gol, le pone buena actitud, es entregado, pero lo de Iván Morales, el tipo está más gordo que yo, no mamen, hasta yo puedo jugar y lo hago mejor que él”, expresó el ex atacante, de 58 años.

El azteca, sin embargo, no solo se quedó en lo deportivo. También cuestionó el comportamiento de Morales fuera de la cancha. Recordó los hechos de indisciplina que vivió en Santiago cuando defendía la camiseta del Cacique.

“Que me disculpe el jugador, pero no puede ser. Escribes ‘Iván Morales’ en Google y vas a ver qué es lo primero que aparece, cosas de que se quejan los vecinos, que le mandan a la policía y temas así”, cerró.

El futbolista, incluso, semanas atrás fue encarado por la fanaticada del club. Y ahí tuvo que escuchar los reparos de los aficionados. “Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto. Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan”, responde, ante el emplazamiento.

El ex albo empatiza con los fanáticos. “Ya lo pasé. Lo viví. Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”, responde, en relación al duro momento por el que atraviesa el equipo. “Sé que Cruz Azul es un club gigante, no puede estar donde está. Nosotros lo vamos a dar vuelta, vamos a entrar a liguilla, a repechaje y poner el club donde corresponde”, añade, manifestando la disposición que tiene el equipo para salir de la crisis.

Cabe recordar que durante este fin de semana, Iván Morales fue expulsado a los pocos minutos de haber ingresado a la cancha., en la victoria por 2-1 de su elenco ante Querétaro. El delantero fue por un balón dividido en plancha contra Clifford Aboagye. Su equipo, en tanto, marcha en la 15 posición, a 12 puntos del líder, Monterrey.