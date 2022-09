Sudamérica reacciona al cara cara que la FIFA le exige a Byron Castillo tras la denuncia de la ANFP: “Chile avanza en su intento por meterse por la ventana al Mundial”

El próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich, Byron Castillo deberá responder cara a cara frente a la FIFA los puntos de la demanda que realizó la ANFP. Este miércoles, según la información publicada por El Deportivo, Chile dio un paso en su intento por llegar al Mundial por la vía administrativa.

Es que la petición por la que tanto abogó Eduardo Carlezzo se cumplió. La corte de apelaciones de la FIFA fijó horario para la audiencia en la que la ANFP buscará que se inhabilite a Ecuador del próximo Mundial de Qatar por la presencia de Byron Castillo, a quien acusan de ser colombiano. Castillo deberá dar cara a cara sus explicaciones, vía remota.

La entidad que preside Pablo Milad exigió que se castigara a la federación ecuatoriana por el uso de documentación falsa y, en lo fundamental, que se dieran por perdidos los ocho partidos en los que participó el carrilero en cuestión, declarando a Chile en el cuarto lugar de las Eliminatorias. Además, solicitó que los del Guayas fueran excluidos del Mundial 2026, más una multa de un millón de francos suizos ($ 966 millones). Respecto del lateral, quien acaba de pasar desde el Barcelona de Guayaquil al León, de México, se solicitó “declarar el uso de certificado de nacimiento falso, edad y nacionalidad falsas, prohibiendo al Jugador cualquier actividad relacionada con el fútbol”.

En Sudamérica, frente a la noticia, reaccionaron. En Ecuador, por ejemplo, el portal Metro Ecuador es tajante. “¡Se reactiva el caso Byron Castillo! La FIFA cita al jugador y Chile avanza en su intento por meterse por la ventana al Mundial de Qatar 2022″, titula.

“Chile ve la luz en su afán de meterse al Mundial de Qatar 2022 por la ventaja y no por lo futbolístico. La corte de apelaciones fijó ya fecha y hora para la audiencia en la que la ANFP buscará que el fallo sea a favor de Chile por el caso Byron Castillo y así jugar el la Copa del Mundo”, complementa.

En Perú, otro de los países involucrados, que también estará presente en la audiencia, y que durante las últimas semanas se unió al reclamo de Chile tras haber quedado fuera del Mundial tras caer en el repechaje, también tuvo repercusión. “A 3 meses de Qatar 2022, Byron Castillo fue citado por la FIFA a audiencia por denuncia de Chile”, titula el medio La República de Perú.

“A poco menos de tres meses para el inicio del Mundial Qatar 2022, la selección chilena no se da por vencida en su intento de lograr una clasificación por la vía administrativa a costa de Ecuador. Este miércoles 31 de agosto, el diario La Tercera informó que la corte de apelaciones de la FIFA ya fijó fecha para la audiencia en la que el jugador Byron Castillo deberá defenderse por la acusación de su presunta nacionalidad colombiana”, agrega. “La denuncia de la Roja se basa en la supuesta alteración de documentos por parte de Byron Castillo y la FEF para hacerlo pasar como ciudadano ecuatoriano pese a haber nacido en Colombia. En junio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ya había rechazado en primera instancia los señalamientos”, explica.

En Colombia también se suman. El portal El Tiempo dedicó varias líneas para analizar la petición de la FIFA de tener un cara a cara con Byron Castillo. “Byron Castillo, ¿nada confirmado?: La Fifa lo cita y Chile sueña con el Mundial”, titulan en la nota.

“Según reportes de la prensa chilena de este miércoles, Chile sigue aferrado en su sueño de ir a la Copa del Mundo por vía administrativa (...) Pablo Milad, presidente de la Federación, aseguró que no tiene inconvenientes en seguir luchando por ese cupo al Mundial que comienza el 21 de noviembre, justamente con los ecuatorianos enfrentando a Qatar en el encuentro inaugural”, agrega.

En Argentina, el medio Olé, dedica una nota al caso Castillo. “En Chile no se rinden con el caso Byron Castillo...”, titulan. “A menos de tres meses para el inicio de Qatar 2022, la polémica en torno al caso Byron Castillo continúa dando que hablar y esto porque Chile no baja los brazos para clasificar a la cita mundialista. Si bien la FIFA ya dio su veredicto de la situación con un respaldo al jugador ecuatoriano, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), parte de la Federación de Fútbol Chilena, no se rinde”, señala.