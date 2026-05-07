¿Retiro a la vista? La difícil decisión que deberá tomar Marcelo Díaz en Universidad de Chile

No ha sido un buen año para Marcelo Díaz. El capitán e ídolo de Universidad de Chile solo ha sumado 76 minutos en las tres competencias que ha disputado el equipo de La Cisterna y cada vez se aleja más de la lucha por un puesto de titular en la oncena de Fernando Gago.

Una serie de lesiones y una evitable tarjeta roja ante Universidad de Concepción han evitado que acumule más presencias en el equipo estelar, pero en el Centro Deportivo Azul reconocen que el rendimiento del integrante de la Generación Dorada no le alcanza para quitarle el puesto a Lucas Barrera o Agustín Arce, los dos juveniles que tienen maravillado al estratega estudiantil.

De hecho, el técnico transandino ha dicho públicamente que no le importan la trayectoria a la hora de elegir su equipo estelar, y Díaz no es la excepción. “La competencia interna va a estar siempre. Acá todos los jugadores compiten y quién esté mejor, va a estar en el once. Esto se hará independiente del nombre o si es joven o sea quién sea”, aseguró el estratega tras la goleada de su equipo a La Serena.

Lo malo es que Díaz no puede competir como quisiera para ganarse la titularidad. La prominencia ósea posterior del talón izquierdo, por la cual fue operado en diciembre pasado, sigue causándole molestias y no le permite estar físicamente a tono con la alta competencia. Y aunque tanto él como el cuerpo técnico esperan que la intertemporada que hará el plantel tras la primera rueda de la Liga de Primera le ayude a estar bien para el segundo semestre, el fantasma del retiro comenzó a rondar por los pasillos del CDA.

De hecho, el tema se ha conversado entre los directores de Azul Azul. Todos coinciden que la decisión pasará por Marcelo Díaz y la frase que más se repite es que “jugará hasta cuando quiera”. Pero en el papel, el contrato del deportista termina en diciembre de este año y si desea seguir una temporada más, tendrá que sentarse a negociar nuevamente sus condiciones económicas.

La ventaja que tiene el dueño de la jineta laica es su liderazgo en el camarín. Tanto el cuerpo técnico como los regentes de la sociedad anónima reconocen en Díaz a “un gran líder” y “un hombre capaz de alinear los diferentes intereses de sus compañeros en torno a un objetivo deportivo”. Por lo que consideran que más allá del tiempo que esté en cancha, es bueno que esté en el vestuario.

Liderazgo que cuentan en el recinto estudiantil que Paqui Meneghini nunca aprovechó. El exadiestrador de Universidad de Chile buscó relacionarse con el plantel de otra manera, pese a que Díaz y Charles Aránguiz siempre apoyaron su proceso. Algo que cambió con Gago, aunque ambos saben que no serán considerados si no rinden más que sus compañeros.

Meta que el santiaguino busca constantemente, ya que desea dar una última vuelta olímpica con el equipo de sus amores. Por eso, si la U consigue el campeonato a fin de año, todas las decisiones pueden cambiar y la concesionaria ya está preparada. Hace ya algún tiempo, determinó poner todos los recursos a disposición de Carepato para que tenga una despedida acorde a lo que ha sido su trayectoria en la U.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La operación que lo marcó

Tras terminar el torneo 2025, Marcelo Díaz ingresó al quirófano para corregir una dolencia en sl talón izquierdo (prominencia osea). Esto hizo que no lograra realizar una pretemporada adecuada y se perdiera los tres primeros partidos de la Liga de Primera.

Luego fue suplente en los duelos ante Deportes Limache y Colo Colo y sumó sus primeros minutos ante Palestino, en el duelo donde quedaron eliminados de la Copa Sudamericana. En ese encuentro, el jugador ingresó en el minuto 83 y dio la asistencia para el gol que significó el empate momentáneo (terminaron perdiendo 1-2)

Cinco días después, el futbolista ingresó en el segundo tiempo en el empate ante Universidad de Concepción y fue expulsado en los descuentos tras un entrevero con Leonel González. Esto lo hizo perderse el compromiso ante Coquimbo Unido y entremedio de ello, Paqui Meneghini es despedido de la banca estudiantil.

Ya con Fernando Gago en la dirección técnica, una sobrecarga muscular le impidió jugar en la Copa de la Liga y en el regreso del torneo nacional solo sumó 25 minutos en los partidos ante La Serena y Ñublense. En este último, recibió duras críticas por su nivel y tras perder un balón, los chillanejos marcaron el gol de la victoria.

Dos suplencias, ante Everton y Universidad Católica, confirmaron que Gago no lo tiene considerado en un mediocampo donde Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Arce y Barrera pelean por tres cupos. Y cuando volvió la Copa de la Liga, nuevamente no pudo estar pues volvieron las molestias al tobillo y tuvo una dolencia muscular que será tratada esta semana.