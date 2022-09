Ecuador no se asusta con la citación de la FIFA a Byron Castillo: “Responderá como cualquier testigo en cualquier causa”

Carlos Manzur manifiesta su extrañeza por tener que volver a contestar por una materia que considera suficientemente resuelta. “Es increíble todo el tiempo y espacio que ha consumido esto en Chile. Y cada línea da para más y más páginas. En fin. Cada sociedad con sus temas”, responde a El Deportivo el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol frente al revuelo que provocó la decisión de la Cámara de Apelaciones de la FIFA de convocar a Byron Castillo para pedirle presencialmente los antecedentes relacionados con la denuncia que presentó Chile por la participación irregular del defensor en las Eliminatorias para Qatar 2022. El último intento nacional por ingresar al Mundial.

Manzur es abogado. En ese escenario, explica la convocatoria al jugador. De hecho, llama a tener cuidado con el concepto que se emplea. “Ojo. No es una citación. Una citación da inicio a un proceso. Se cita alguien a quien se le dice que se le ha abierto un proceso en su contra. Esta es una convocatoria a una audiencia. Al igual que la FEF o a la Federación chilena. No hay proceso disciplinario alguno instaurado contra el jugador. Él no está siendo juzgado”, enfatiza.

¿Qué es, entonces, esta diligencia que el equipo jurídico que encabeza Eduardo Carlezzo considera clave para demostrar las irregularidades que Chile le imputa a Ecuador por Castillo? Manzur le resta intensidad. “Convocaron a audiencia de la comisión de apelaciones. Convocaron a las partes y pidieron que el jugador esté disponible para la audiencia. Es lo que corresponde de acuerdo al procedimiento”, sostiene.

Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol (Foto: WhatsApp)

“No nos preocupa”

Lo que sí admite es que el llamado tiene que ver con la petición que formuló la federación chilena en ese sentido. “Claro que tiene que ver”, apunta. Y justifica: “Por eso lo hacen. De hecho, todo es producto de la denuncia de Chile. No atenderlo podría provocar indefensión. Me parece que es lo normal de acuerdo al procedimiento”. También explica el concepto ‘indefensión’. “Si a una de las partes no le atienden los pedidos la estarían dejando indefensa. Entonces, para evitar viciar el proceso, se atienden sus pedidos, como ocurre en todo proceso judicial o arbitral”.

En esa línea, le resta importancia a la situación. “Realmente, no nos preocupa, porque es lo que se espera del proceso. Para nosotros el tema es claro. Solo resta esperar las resoluciones correspondientes”, insiste, sosteniendo la postura que ha mostrado durante todo el proceso, mientras supedita a los abogados encargados del asunto la preparación de Castillo para la cita. Tampoco le inquieta que Chile intente hacer caer al jugador en eventuales contradicciones. “Es como en todo proceso. Es lo que vemos y enfrentamos todos los días los que somos abogados. A esto nos dedicamos. Byron Castillo responderá como cualquier testigo en cualquier causa. No nos preocupa”, dice.

La tranquilidad es tal que, por el momento, no han existido comunicaciones con el jugador para afinar una estrategia. “No, realmente. El jugador está en su club, concentrado, trabajando. Al jugador se le notificará la convocatoria a la audiencia, tal como solicita la Comisión de Apelaciones”, concluye.