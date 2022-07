Byron Castillo se refiere a la denuncia de la ANFP: “A Chile les digo que los quiero y que acá no hay rencor”

A pesar de que en la ANFP aún esperan revertir la decisión de la FIFA por el caso de Byron Castillo, el jugador ecuatoriano manifestó públicamente no tener resentimiento alguno por la denuncia realizada. Pese a que en la selección chilena no pierden la esperanza de llegar a Qatar y ya anunciaron que agotarán recursos en el proceso de apelación, lo cierto es que desde la vereda de la Tri ya empiezan a dar vuelta la página para pensar en el Mundial, luego de semanas de incertidumbre en las que su clasificación a la cita planetaria pudo correr peligro.

El lateral derecho, quien recientemente fichó por el León de México, habló sobre cómo enfrentó la situación. “Yo me sentí muy bien a pesar de todo, fui a la selección, yo me la pasaba con mis compañeros y siempre feliz, con todos mis compañeros, me iba de habitación en habitación a molestarlos. Yo estaba en mi otro mundo, en mi realidad, no pensaba en lo que decían y lo que hablaban”, declaró el futbolista al medio Studio Fútbol.

Castillo, quien fue denunciado por ser supuestamente colombiano, aseguró no tener ningún tipo de problema con el pueblo chileno, del que incluso ha recibido mensajes de apoyo. En su nuevo club, además, comparte camarín con el extremo nacional Víctor Dávila, con el que tampoco ha tenido algún inconveniente por lo ocurrido. “A pesar de todo se les quiere, hay personas chilenas que me han escrito a decirme cosas muy buenas. Tengo un compañero chileno, normal todo con ellos, lejos de ese problema”, dijo.

“A Chile les digo que los quiero y que acá no hay rencor de nada, mi corazón está limpio y tranquilo. Hubo mucha controversia pero no debemos entrar a ese mundo, dejar eso atrás y vivir el fútbol en paz. No hay que vivir del rencor”, complementó, en esa misma línea.

El integrante del combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro también adelantó lo que será la participación de su escuadra en la Copa del Mundo, certamen en el que su equipo integra el Grupo A, junto al anfitrión Qatar, Holanda y Senegal.

“Cuando vimos el grupo, las selecciones que nos tocan son fuertes y no hay que desmerecer a ninguna. Vamos a hacer cosas grandes en Qatar, espero estar y jugar este Mundial. Que todo llegue solo y en el momento que se dé, lo resolveré”, manifestó al respecto.

De momento, Ecuador y Castillo estarán en Qatar, pese a que en el ente que preside Pablo Milad son optimistas. El defensor ya apunta a dar vuelta la página y pensar en los próximos desafíos junto a la Tri, para los que espera ser considerado.