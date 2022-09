Rio Ferdinand le agrega un palo más a la hoguera por Cristiano Ronaldo: “Sé que está absolutamente furioso”

Cristiano Ronaldo no está ni cerca de ser protagonista en el Manchester United, el equipo en el que alguna vez brilló y al que volvió en la recta final de su carrera. De hecho, lo más frecuente es que el técnico Erik ten Hag lo relegue a la banca y hasta se ha dado que lo haga ingresar en los minutos finales, una verdadera afrenta para un astro de su prestigio, al que varios sitúan como uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos y, algunos menos, como uno de los más destacados de la historia. El Bicho no está contento y hay quienes se animan a explicarlo.

Rio Ferdinand compartió con el portugués en su mejor época en Old Trafford. Eran días en que CR7 exhibía toda la ambición y, sobre todo, las cualidades que lo llevarían a la consagración. Ese carácter explica en buena medida la estatura que alcanzó. Ahora, el ex defensor, principalmente en base a ese acabado conocimiento de su excompañero, se anima a teorizar respecto de cómo está afrontando el particular momento.

“Sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, es que él no está comenzando los partidos”, plantea en una entrevista con el canal de Youtube Vibe with Five.

Cristiano Ronaldo, en el partido entre el Manchester United y el Norwich. (Foto: AP)

Un jugador especial

Ferdinand desliza que el ex goleador del Real Madrid merece respeto. “No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Liga de Campeones. La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años”, sostiene.

El ex defensor central se vuelve a situar en la cabeza del delantero para intentar explicar las sensaciones que debe estar experimentando. “No importa lo que digan los demás sobre correr, presionar... estará ahí sentado diciendo: ‘Marqué 24 goles el año pasado, dime, ¿cuántas veces alguien más se acercó a eso en este equipo?’ Él conocerá las estadísticas porque mira todo y dirá: ‘Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté’. Definitivamente no será feliz”, sentencia.

En la actual versión de la Premier League, CR7 suma siete presencias, aunque solo una de ellas como titular. Acumula 153 minutos en el campo de juego y no ha anotado goles. Todas, cifras muy exiguas para una estrella de su dimensión. Por eso está intranquilo. Y quienes lo conocen bien lo hacen notar.