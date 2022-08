Goldberg insiste en la presencia de Victoriano Cerda en Azul Azul: “Se formó un sistema en el que hay personas que se siguen aprovechando del club”

Rodrigo Goldberg se ha transformado en el principal crítico de la gestión de Azul Azul, de la que alguna vez formó parte. El ex delantero, y también ex director deportivo del club laico, vuelve a disparar en contra de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, en un nuevo intento por explicar la profunda crisis que tiene al equipo estudiantil, nuevamente, merodeando la zona de descenso, una realidad que viene viviendo en los últimos cuatro años.

Otra vez, el Polaco apunta contra los mismos objetivos que había señalado anteriormente, aunque, en esta oportunidad, incluso se anima a subir el nivel de las acusaciones. “No me cierra por ninguna parte que a ellos les pueda convenir que la acción baje. No me calza. No encuentro la figura que me lo pueda justificar. Porque dicen ‘ellos esperan que la acción baje para poder vender’ ¿y vender más barato que lo que compraron? ¿quién gana con eso? ¿Si invirtieron US$ 15 millones van a vender en diez? O sea, perdieron cinco. No me cierra”, plantea, inicialmente, en la entrevista que le concede al sitio RedondaPasión.cl.

Goldberg y Sergio Vargas, quien lo acompañó en su paso por Azul Azul (Foto: Agenciauno)

Jugadores con sobreprecio

Es en ese momento en que el actual comentarista deportivo realiza el cargo más contundente. “Pero, dicho esto, sí me parece que se formó un sistema en el cual han permitido que haya personas que se siguen aprovechando del club. Como dices tú, compraron jugadores con sobreprecio. De eso no tengo la menor duda”, plantea.

Y expone un ejemplo que le permite vincular a un nombre al que ya ha apuntado en otras ocasiones: Victoriano Cerda, el dueño de Huachipato. “A nosotros, por ejemplo, a Ignacio Tapia, y que lástima que no lo tengo por escrito, nos lo ofrecieron en 450 mil dólares el 50 por ciento. Y la U lo compra en US$ 850 mil por el cincuenta. O sea, en un año el jugador subió 400 mil dólares siendo que descendió en cancha. Que alguien me explique eso. Entonces, cuando dije en algún momento que para mí hay mucha gente y gente de otro equipo, y especialmente Victoriano Cerda, que está detrás de esto, no me cabe la menor duda. No tengo ninguna prueba y no la voy a tener, pero yo veo las cosas y digo que es imposible que no sea. Es imposible que no esté”, vuelve a sostener.

Son esos movimientos los que, dice Goldberg, le permiten sostener la tesis. “Pasó con el caso del arquero (Martín Parra). ¿Hay gente que se aprovecha o se quiere aprovechar? Claro que hay. Y, lamentablemente, los dueños actuales permiten eso. ¿Por qué? No tengo idea. Es por confianza, por amistad, por conveniencia. No tengo idea, pero lo están permitiendo. ¿Qué van a lograr con eso? No sé, no tengo idea. De verdad, me cuesta entenderlo. Yo no creo que a ellos les convenga que la U baje”, concluye.