Martín Parra responde a los cuestionamientos por su arribo al arco de la U: “No tengo por qué estar pendiente de las cosas de afuera”

La llegada de Martín Parra a Universidad de Chile no estuvo exenta de polémica. Pero quizás la más llamativa fue la que provocó su ahora entrenador, Diego López.

El uruguayo no solo habló de traer a un hombre que se transformara en un segundo y hasta un tercer arquero para la U, pues su titular indiscutido es Cristóbal Campos, sino también se mostró contrariado porque no contrataron a un jugador con experiencia, como lo había pedido.

“Lo que hablé es que creo que estamos de acuerdo con el gerente deportivo, con Manuel Mayo, en que nosotros, teniendo dos arqueros que están en la selección, jóvenes (Garrido y Campos), que la idea nuestra sería traer un arquero con experiencia, porque tenemos dos jóvenes que tienen que seguir creciendo. Es un puesto particular. Eso hemos hablado o yo directamente con el director deportivo”, indicó el estratega en el CDA hace unas semanas. . “No es el primer club que no puede traer lo que busca. Traer por traer, no. Fichar un jugador para solo sumar al plantel no corresponde. Yo entiendo la realidad del club, se han traído a dos jugadores importantes, y eso es bueno”, complemento.

Sin embargo, con el pasar de los días, la dirigencia terminó inclinándose por el joven Martín Parra. Poco importó la opinión de Diego López. Quizás por lo mismo y para que no le hicieran preguntas incómodas, la regencia de Azul Azul decidió no presentar en sociedad a su nueva incorporación y solo mando un audio con declaraciones del joven portero.

Fue aquí donde el formado en Huachipato dejó ver que no se resignará a ser la sombra de Campos. “Vengo a buscar mi opción y a trabajar siempre, para estar preparado en caso de cualquier cosa”. Además, agregó que todo lo que se ha dicho de su incorporación al equipo de La Cisterna no le genera preocupación. Su arribo provocó cuestionamientos por venir desde Huachipato y por su inexperiencia. “Uno se debe alejar de las cosas que hablan y debo preocuparme solo en lo mío. Enfocarme en lo mío, en lo que puedo hacer, y no tengo por qué estar pendiente de las cosas de afuera. Soy un jugador bastante cerrado en ese sentido y me preocupo solo en lo móo”.

Luego el ex acerero agradeció la oportunodad. “Estoy muy contento por estar en la U. Se que es un paso muy importante el que estoy dando y vengo con mucha ilusión, a trabajar siempre al máximo, porque siempre se me caracteriza por eso, por dar todo en los entrenamientos”.

Acto seguido, sobre su paso por la Universidad San Martín de Porres (Perú), Parra detalló que “fueron cuatro o cinco meses que estuve allá y que me ayudaron a sumar y se agradece siempre, uno debe ser adaptable a todos los procesos y vengo siempre a aportar y a dar lo mejor de mi”.

Por último, acerca de los malos momentos que ha vivido el equipo laico en los últimos torneos, el futbolista concluyó: “Por más que se digan cosas, no deja de ser la U. Esta es una institución grande y ahora hay un nivel de jugadores extraordinario, por lo que estamos para grandes cosas”.