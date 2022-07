Diego López saca la voz frente al arribo del joven portero Martín Parra: “Nuestra idea era traer a un arquero con experiencia”

El mercado de pases generalmente mantiene en alerta a a los entrenadores. Mas aún, si se lesiona un jugador titular y otro comienza a sonar con fuerza en los clubes europeos. Pero Diego López es la excepción a la regla.

El entrenador de la U se mostró bastante satisfecho con el plantel que tiene y manifestó su deseo de que la nueva joya de los azules, Darío Osorio, se quede todo el tiempo posible en la oncena del equipo que entrena en La Cisterna. “Dario tiene un talento importante, me gusta mucho su actitud y es un jugador que va a crecer mucho. Ojalá crezca con nosotros, pero le deseo lo mejor y que esto sea en la U”, afirma.

Luego agrega que “nosotros hemos hablado todos los temas con nuestro director deportivo, Manuel Mayo, y tenemos que estar atentos. Lo de Darío es normal que se hable, sobre todo porque es un jugador de tan poca edad que tiene tanto talento y calidad, por lo que nos tenemos que preparar para eso. Pero esperemos que no pase nada”.

Donde si pasó algo y no precisamente lo que él quería fue en la búsqueda de un nuevo portero para los laicos. López deseaba la llegada de un veterano al puesto y la regencia trajo a otro joven como Martín Parra, de apenas 21 años. ¿Cómo lo toma el uruguayo? “No me molesta. Estoy aquí para aconsejar lo que creo mejor para el club. Pero luego está la parte económica y lo que hay en el mercado. En todo caso, siempre van a ver discrepancias, pero debemos estar unidos para tomar la mejores decisiones”, sostuvo.

Acto seguido añade que “dije la otra vez y lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor sería un arquero de experiencia. Pero no era fácil traer a un jugador sabiendo que venía a ser el segundo o el tercero, pues nosotros tenemos a dos porteros de calidad”.

Para cerrar el tema de los fichajes, López alaba a sus dirigidos y asevera que “el plantel que tenemos es bueno. Aquí no solo es traer jugadores y ya está. También hay que armarlo y ver sus características y por lo que hemos visto, el equipo va a seguir creciendo”. Claro que no se queda sólo en las generalidades, pues tiene ejemplos concretos: “Nosotros tenemos un arquero que no estaba jugando y creímos que podía ser titular y lo fue (Cristóbal Campos). Luego, nos fijamos en Mauro Morales y hoy está jugando y está rindiendo y porque no llamarlo un refuerzo a eso. Después tenemos que acomodar a Darío, a Lucas (Assadi) y a otros jugadores juveniles que pueden seguir creciendo”, detalla.

Por último el estratega anuncia un posible cambio en el esquema ofensivo, pues siente que esa es la falencia que poseen, “debemos hacerles llegar mejor las pelotas a nuestros delanteros”, y para ello cuenta con Assadi para el duelo con Ñublense (domingo, 15 horas) y para los compromisos que vienen con un recuperado Jeisson Rojas.