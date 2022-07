“El bebé chileno que enamora a Europa”: la U le pone precio a Darío Osorio

Mientras en Italia realizan un reportaje para destacar las cualidades de la nueva joya estudiantil, Azul Azul fija las condiciones para una futura venta que no se realizará por un valor menor a los US$ 5 millones y que les permita quedarse con porcentaje del pase. Si bien hace unas semanas atrás hubo un sondeo a través de un representante para llevarlo a Inglaterra, hoy no existe nada concreto por el nacido en Hijuelas.