Cicinho, ex lateral de Brasil: “Vidal no llegará a nada en Flamengo, vino a disfrutar su jubilación, una vida de playa”

La espectacular y mediática llegada de Arturo Vidal a Flamengo no ha dejado satisfecho a todo el mundo. En un país futbolizado como Brasil, las críticas de los medios son parte del cotidiano y las opiniones de los exjugadores se dejan sentir con fuerza.

Así lo hizo saber Cicinho, histórico lateral de la selección brasileña, quien en el podcast Reis de Resenha aseguró que el volante chileno venía solo a disfrutar de su retiro en el gigante carioca.

“Vidal es un excelente jugador, pero en Flamengo no llegará a nada. Cuando llegó a Río de Janeiro, el tipo ya estaba rompiendo todo, subió un video bailando... El chileno es una persona que está llegando al final de su carrera”, explicó el ex zaguero de Sao Paulo.

Incluso, el ex Real Madrid fue más allá en sus apreciaciones sobre el millonario fichaje del Menga. Asimismo, insistió en que “en mi opinión, vino a disfrutar de un retiro, de una vida de playa”.

Fichaje mediático

El mediocampista nacional llega al elenco de Gavea a los 35 años, después de terminar su relación con Inter de Milán, club que defendió dos temporadas, después de su paso por Barcelona y Bayern Münich.

El oriundo de San Joaquín llega como el refuerzo estrella de un equipo que quiere ganarlo todo dentro y fuera de Brasil. Un contrato que, en principio, se extenderá hasta finales de 2023, con la opción de un año y medio más.

Además, el futbolista tendrá un sueldo millonario de 4 millones de dólares libres de impuestos. Una suma que podría llegar a los 5 millones por títulos y objetivos logrados.

Una fuerte inversión para un mercado como el brasileño. Precisamente, esa es una de las principales dudas del ex Roma Cicinho, quien insiste que el chileno sólo disfrutará de su jubilación en lasas playas cariocas.

“Se habla tanto de que Vidal tenía mercado, pero ¿Por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué se fue al Flamengo? ¿Usted cree que vino por amor?... ¡Está bromeando!... Entre Flamengo o Chile, Vidal hubiera vuelto a su país”, explicó el ex Real Madrid en declaraciones difundidas por el portal UOL.

Sin embargo, el ex carrilero del Scratch tuvo una vida en la que el alcohol siempre estuvo presente en su carrera. Así lo reconoció en una entrevista publicada en Brasil, en el programa Ressaca de EPTV.

“Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes”, aclaró Cicinho hace menos de un mes.