Vidal alista su corona: la historia detrás de la negociación con Flamengo que frenó el sueño de Riquelme y Boca Juniors

Arturo Vidal está de vacaciones. Tras una extensa temporada en Europa, el volante chileno se encuentra en Santiago compartiendo con su familia y amigos. Mientras su futuro se maneja a miles de kilómetros de Santiago, con dos de los equipos más importantes de Sudamérica peleándose por sus servicios.

En esa encrucijada, Flamengo de Brasil ha vuelto a tomar la delantera para contar con el oriundo de San Joaquín. A finales de la semana pasada, los representantes del jugador recibieron una oferta formal para el chileno, quien -en principio- firmaría por 18 meses con el equipo más popular del fútbol brasileño.

Según pudo averiguar El Deportivo, los brasileños realizaron un ofrecimiento que se acerca más a la realidad que vivió en Inter de Milán hasta la temporada pasada. El gigante carioca puso 4 millones de dólares por año en la mesa y, lo más importante, libres de impuestos.

Pero no sólo eso. Además, el Rubronegro se comprometió a cancelar al deportista importantes sumas de dinero por incentivos, en caso de que el equipo logre la Copa Libertadores y/o el Brasileirao.

En resumen, Vidal podría aumentar sus ganancias hasta los 5 millones de dólares en el mejor de los escenarios, una suma muy parecida a los 7 que le paga Inter, club que deberá resarcir su partida con 4,5 millones de dólares. Los mismos que debe cancelar después del 30 de junio pasado, ya que el club italiano todavía no confirma su salida.

“A Arturo Vidal el seduce mucho la idea de jugar en Flamengo. Al margen del proyecto deportivo, el fútbol brasileño es uno de los objetivos que tiene antes de finalizar su carrera. Ganar la Copa Libertadores es uno de sus sueños y con el cuadro carioca lo podría lograr”, dice un cercano al jugador.

Lo cierto es que hace meses que se viene fraguando la posibilidad. Cuando el Mengao vino a jugar por la UC, el 28 de abril pasado, estaba agendada una primera reunión entre el representante Fernando Felicevich y los máximos encargados del mercado del Fla: el vice del fútbol Marcos Braz y el director ejecutivo Bruno Spindel.

Un modesto Boca

La arremetida del Mengao tiene una razón sostenida: el palmario interés de Boca Juniors de Argentina. El jugador fue uno de los apuntados por el vicepresidente del club, el legendario Juan Román Riquelme.

“Vidal nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar acá. ¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrella, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado”, dijo Román, presidente del consejo de fútbol, hace un par de semanas.

Lo cierto es que los representantes del jugador estuvieron hace unos días en Buenos Aires. La idea era conocer en palabras de los propios dirigentes sobre las intenciones de fichar al super clase chileno.

Según se enteró El Deportivo, el elenco argentino ofreció un salario máximo de 2 millones de dólares en un contrato de tres temporadas, un presupuesto más ajustado a la realidad del club y en un país que maneja una inflación que pasa el 30% en los primeros seis meses del año.

Precisamente, esa es una de las condiciones del sueldo que ofrecen a Vidal. Un dólar fijo, sin las variaciones de mercado, en un país donde el cambio oficial es de 130 pesos argentinos por dólar y el blue (informal) se transa a más de 250 pesos en la calle.

Pese a eso, el técnico de los xeneizes, Sebastián Battaglia no pierde la esperanza de contar con un fichaje que sería top para la liga argentina. Así también lo hizo ver el viernes, tras la derrota de 3-0 ante Banfield.

“Me informaron de que había negociaciones con él, pero yo no tuve la oportunidad de hablar. Si todo va bien y avanza, ya sabemos la clase de jugador que es y lo que significa para el fútbol argentino”, explicó el ex volante, sin perder la esperanza de ganar la pulseada a los cariocas, aunque se ve complicado

Bueno, y si es por dinero, la oferta de Al Rayyan de Qatar superaba por mucho las opciones en Sudamérica. Lo mismo que el interés de Inter Miami de Estados Unidos. Sin embargo, hoy las motivaciones del jugador parecen ser otras.