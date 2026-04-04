Republicanos ofician a municipalidades por funcionarios que trabajaron en el sector privado con licencia médica

La bancada del Partido Republicano, liderada por la diputada Macarena Santelices ofició a los 345 municipios del país tras conocerse los antecedentes publicados por Contraloría sobre los más de 6 mil funcionarios que, estando con licencia médica, trabajaron en el sector privado.

El informe fue presentado a inicios de esta semana, en que la contralora Dorothy Pérez mencionó la detección de estos casos y dijo que “no podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.

Por lo mismo, explica la diputada Santelices “junto a la bancada republicana y como exalcaldesa, es de urgencia que los municipios sean transparentes e informen si tienen funcionarios que hicieron el abuso que hemos conocido”.

Además de conocer más detalles, remarcó la importancia de avanzar en responsabilidades.

En el oficio, los parlamentarios pidieron la cantidad de funcionarios involucrados en los últimos cinco años , las medidas administrativas adoptadas, como sumarios o investigaciones internas, así como el estado de estas acciones y si hubo sanciones.

Además, solicitaron conocer los mecanismos de control existentes en las municipalidades para prevenir el uso indebido de licencias médicas y el monto estimado de los recursos públicos comprometidos en estos casos.

Sobre esto mismo, el diputado Agustín Romero dijo que “lo que estamos viendo es grave. Funcionarios con licencia médica que igual trabajan en el sector privado. Eso no es un error, es un abuso con uso de recursos públicos”.

Y añadió que “aquí tiene que haber sumario, sanciones y devolución de la plata. Porque cada peso mal usado es plata que le falta a los chilenos”.

Por su parte la parlamentaria Catalina del Real comentó que “aquí no basta con indignarse, aquí tiene que haber consecuencias”.