Partidos oficialistas se suman a presión para evitar recortes en ministerios

Con preocupación han reaccionado los dirigentes de partidos del oficialismo ante el compromiso del Presidente José Antonio Kast de recortar en un 3% el presupuesto de los ministerios.

Desde el mundo parlamentario ya se comenzó a ejercer presión para considerar excepciones en estos ajustes fiscales que encabeza el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En el mismo gabinete, además, se ha levantado una resistencia a la medida, sobre todo luego de que esta semana se revirtiera el ajuste en el Ministerio de Seguridad y luego de que el propio mandatario se abriera a evaluar cada caso.

Por ejemplo, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), respondió a La Tercera que, si bien “por una parte está el problema del déficit de ahorro, de endeudamiento”, también “están las prioridades, la emergencia en seguridad. El 3% de recorte para todo el Estado es una buena iniciativa, pero es importante que el presidente mantenga la facultad de suavizar o liberar ese 3% cuando se trata de seguridad, de la Fiscalía Nacional, de las listas de espera en Salud”.

“Todo siempre dispuesto a cortar la grasa, pero no cortar músculo necesario. Celebro estas excepciones (en Seguridad) y evidentemente que habrá otros sectores donde se deba hacer un esfuerzo más grande”, agregó el presidente de la Cámara.

El diputado del Partido Republicano Cristián Araya, por su parte, manifestó que “valoramos que el Presidente Kast decidiera no afectar al Ministerio de Seguridad. El presupuesto de Gendarmería no debiera verse afectado, pese a que está actualmente radicado en el Ministerio de Justicia”.

En Renovación Nacional, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, agregó que “pienso que todo se puede revaluar, pero estoy segura de que el Estado tiene mucha ‘grasa’ y se debe erradicar para ser realmente eficiente y pasar la emergencia económica”.

Su par, también de RN, Andrés Celis agregó que “no tengo la menor duda de que habrá otras excepciones a los recortes anunciados. Más allá del tema de Seguridad, también lo habrá, a modo de ejemplo, en Salud. Es cuestión de recorrer los hospitales, ver las listas de espera y cómo se viene el invierno”.

El diputado Andrés Celis. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El diputado Mario Olavarría (RN) indicó que “por supuesto” que debe haber más excepciones. “Hay que analizar ciertos programas que ameriten que no se recorten”, dijo, junto con mencionar sus prioridades en ese caso: Desarrollo Social, Obras Públicas, Vivienda, Salud y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

11 febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarría, diputado electo. Foto: Andres Perez Andres Perez

Juan Carlos Beltrán (RN) aseguró, en tanto, que “hago un llamado al presidente para que estudie la mejor manera de evitar recortes presupuestarios en Vivienda, Salud y Educación”.

Juan Carlos Beltrán

El diputado UDI Cristóbal Martínez, a su vez, planteó que “la situación de estrechez fiscal que vivimos nos obliga a hacer reajustes en todas las áreas, excluyendo por cierto a algunas como Seguridad y Salud”.

Cristóbal Martínez (UDI).

Daniel Lilayu, también gremialista, añadió que “es fundamental no disminuir el presupuesto en Seguridad ni en Salud, porque altera la calidad de vida de los chilenos”.

La presión política para considerar excepciones en el recorte presupuestario es transversal. De hecho, el diputado PPD Fernando Zamorano escaló la ofensiva opositora al oficiar al ministro Jorge Quiroz para que se excluyera al Ministerio de Salud en el ajuste fiscal de La Moneda.