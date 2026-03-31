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    Kast se abre a nuevas excepciones en recorte del 3% en ministerios

    A un día de que retrocediera en el reajuste al Ministerio de Seguridad, en entrevista con la ARCHI, el Mandatario dijo que se evaluará a cada una de las carteras. Al mismo tiempo, en medio de la crisis por el alza de los combustibles, confirmó que se está analizando la posibilidad de reducir los sueldos de autoridades del Ejecutivo.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    A solamente un día de que el gobierno definiera no recortar el presupuesto del Ministerio de Seguridad, el Presidente José Antonio Kast no solo defendió la decisión, sino que también abrió la posibilidad de hacer algunas excepciones en otras carteras.

    Así lo adelantó este martes en la que fue su primera entrevista radial desde que llegó a La Moneda, en la que abordó el mandato de Hacienda para que cada ministerio reajuste un 3% de su presupuesto.

    La medida le había abierto un primer flanco a la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, después de que propusiera recortar principalmente en recursos para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que desató las críticas de la oposición y el oficialismo.

    Fue en ese contexto en el que, en la instancia organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el Mandatario fue consultado respecto a la decisión de retroceder en el recorte.

    Al respecto, explicó que el gobierno “está viendo que todos realicen el ejercicio del recorte y que una vez se tenga eso claro, cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no”.

    En esa línea, aunque aseguró que “ese 3% es parejo para todos y así lo ha dicho el ministro de Hacienda”, de igual forma abrió la puerta a que -de ser necesario- se evalúen caso a caso excepciones, tal como en el caso de Seguridad.

    Y es que en el Ejecutivo saben que en ciertas carteras que se consideran clave para el “gobierno de emergencia” -como Vivienda, Defensa, Salud y Educación- la posibilidad de hacer efectivo el mandato de Hacienda puede ponerse cuesta arriba, por lo que por estos días el ministro Jorge Quiroz, en conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), se ha estado reuniendo con cada ministerio para evaluar las distintas opciones.

    Lo cierto es que en el sector, algunos parlamentarios ya han cuestionado que se estén revisando recortes en algunas de esas reparticiones.

    “(Seguridad, Defensa y Salud) Son áreas muy sensibles respecto del funcionamiento del Estado. La necesidad que tenemos de sacar adelante el tema de las listas de espera en salud, y obviamente la situación de seguridad, que yo creo que es una de las principales razones por las cuales este gobierno fue elegido, así que yo me perdí“, cuestionó durante este martes el senador de la UDI, Javier Macaya, en radio Pauta.

    En línea con los recortes presupuestarios y en medio de la crisis por el alza de los combustibles, el Mandatario también confirmó que han estado evaluando la posibilidad de rebajar los sueldos de las distintas autoridades de gobierno.

    “El anuncio mío va a ser estructural, en otros casos va a ser transitorio”, explicó, aunque desde La Moneda recalcan que en el caso de la remuneración del Presidente, una eventual modificación debería pasar por el Congreso, algo que el propio Kast descartó, por lo que el mecanismo o los plazos aún no están definidos.

    Kast: “No es batalla cultural, es batalla social”

    El Mandatario aprovechó la entrevista para defender los primeros 20 días de su administración. Al ser consultado por algunas medidas más ideológicas de su gobierno, como la decisión de abstenerse de una declaración internacional en protección de la comunidad LGBTIQ+ y el retiro de la política de género en las Fuerzas Armadas, aseguró que “todo esto va dentro del mejoramiento de la gestión del Estado y la priorización de las urgencias sociales”.

    En ese sentido, apuntó que “si hoy día, vuelvo a insistir, tengo personas viviendo en la pobreza extrema y tengo otras personas ocupadas de ciertas políticas públicas que apuntan a la valorización, como dice usted, del género, bueno, yo voy a ir primero a la persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad, voy a ir priorizando“.

    Así, descartó que algunas medidas no vayan en línea con el “gobierno de emergencia” y recalcó que “eso no es batalla cultural, eso es una batalla social, de pobreza, y yo quiero apelar a eso“.

    La defensa a Steinert y Marín y Temucuicui

    Al mismo, el Mandatario aprovechó de respaldar a los miembros de su gabinete cuestionados durante los últimos días.

    En particular, el caso de la ministra Steinert fue el que más llamó la atención. Y es que la titular de Seguridad ha recibido críticas tanto de la oposición como del oficialismo, tras la polémica salida de la prefecta general (r) de la PDI, Consuelo Peña.

    Pese a las versiones que involucran a Steinert directamente en la determinación, tal como lo hizo la ministra el lunes pasado, el jefe de Estado descartó irregularidades y aseguró que "la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional".

    En paralelo, el Mandatario también respaldó a la ministra de la Mujer, Judith Marín, después de que durante este martes se anunciara la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien se encontraba en medio de un tratamiento por cáncer de mama.

    “La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía”, justificó.

    En la entrevista, Kast también aprovechó de adelantar uno de los temas que han estado mirando de cerca en sus primeras semanas de gobierno: la situación en la Región de La Araucanía y la mantención del estado de excepción, recientemente renovado por la Cámara de Diputados.

    Al respecto, aunque afirmó que su gobierno espera terminar con esa medida, reconoció que esa posibilidad tomará varios meses, en los que se les estarán realizando algunas modificaciones.

    “Más que cambios legislativos, son cambios acordados con las fuerzas de orden y seguridad que están en la zona. Y eso lo vamos a ir implementando“, explicó.

    Respecto a la situación particular de Temucuicui, adelantó que esperan implementar mayores restricciones para el ingreso y salida de la comunidad.

    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaArchiEarly Access

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