Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

En entrevista con Archi, el Presidente José Antonio Kast abordó la marcha atrás del recorte presupuestario de 3% en el Ministerio de Seguridad.

Y es que, en concreto hace una semana, la ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, anunció ante la Cámara una propuesta para recortar más de $ 72 mil millones, lo que incluía planes de Carabineros y la PDI.

Ese diseño provocó fuertes críticas del oficialismo, y por lo mismo, tuvo que recular, y ayer informó que ese 3% que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, había ordenado ahorrar en todos los ministerios, se quedará en Seguridad.

Sobre el tema, esta jornada el Mandatario sostuvo que el gobierno “está viendo que todos realicen el ejercicio del recorte y que una vez se tenga eso claro, cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no”.

Consultado sobre si habrá recortes en otras carteras, dijo que en principio “ese 3% es parejo para todos”, pero que -como en Seguridad- podría haber excepciones.