SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Hace una semana, la ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, anunció ante la Cámara una propuesta para recortar más de $ 72 mil millones, lo que incluía planes de Carabineros y la PDI, pero ayer echó pie atrás.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En entrevista con Archi, el Presidente José Antonio Kast abordó la marcha atrás del recorte presupuestario de 3% en el Ministerio de Seguridad.

    Y es que, en concreto hace una semana, la ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, anunció ante la Cámara una propuesta para recortar más de $ 72 mil millones, lo que incluía planes de Carabineros y la PDI.

    Ese diseño provocó fuertes críticas del oficialismo, y por lo mismo, tuvo que recular, y ayer informó que ese 3% que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, había ordenado ahorrar en todos los ministerios, se quedará en Seguridad.

    Sobre el tema, esta jornada el Mandatario sostuvo que el gobierno “está viendo que todos realicen el ejercicio del recorte y que una vez se tenga eso claro, cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no”.

    Consultado sobre si habrá recortes en otras carteras, dijo que en principio “ese 3% es parejo para todos”, pero que -como en Seguridad- podría haber excepciones.

    Más sobre:José Antonio KastRecorteSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    Diputado Bassaletti valora freno al recorte en Seguridad: “Hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”

    Kast justifica remoción de directora del SernamEG en medio de tratamiento contra cáncer: “La confianza no se dio”

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Lo más leído

    1.
    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    2.
    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    3.
    De “un gran anuncio” a “la descoordinación es total”: parlamentarios y decisión de no reducir presupuesto del Ministerio de Seguridad

    De “un gran anuncio” a “la descoordinación es total”: parlamentarios y decisión de no reducir presupuesto del Ministerio de Seguridad

    4.
    Gobierno retira desde Contraloría decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

    Gobierno retira desde Contraloría decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

    5.
    Tras salida de Ruth Hurtado y dos exvicepresidentes: Partido Republicano confirma su nueva directiva nacional

    Tras salida de Ruth Hurtado y dos exvicepresidentes: Partido Republicano confirma su nueva directiva nacional

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta
    Chile

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja
    El Deportivo

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz
    Mundo

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes