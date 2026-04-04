Viaje de Kast y la UDI a Argentina, recompensa y presión por extradición: las claves del caso Apablaza

Durante las últimas horas, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Argentina ofreció una recompensa de 20 millones pesos argentinos (13.228.304 de pesos chilenos), para quienes entreguen información que permita ubicar y detener al ciudadano chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien mantiene un pedido de captura nacional e internacional por los delitos de homicidio y secuestro.

Y es que el sindicado como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, lleva casi tres días sin ser encontrado. A esto se suma que recientemente perdió su condición de refugiado político en Argentina, lo que reactivó las gestiones para su detención y eventual extradición.

Fue el pasado miércoles que el gobierno chileno confirmó de la frustrada captura del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), justamente el mismo día en que Guzmán cumplía 35 años de fallecido.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

De ahí que, la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por Guzmán, ha intensificado su petición -al gobierno chileno y al argentino- que agilicen la extradición a Chile para que enfrente a la justicia en el país.

De hecho, el jueves, los gremialistas acudieron al Palacio de La Moneda para solicitarle al Presidente José Antonio Kast avanzar en esa dirección.

Luego de esa cita dieron a conocer que fue el mismo Mandatario quien le extendió la invitación al secretario general de esa colectividad, Juan Antonio Coloma, a que se sumará al viaje que él hará al país trasandino este domingo.

Si bien la UDI ya tenía previsto visitar el país vecino el próximo jueves, decidió aceptar la invitación con el objetivo de acelerar las gestiones.

Jose Robles/Aton Chile JOSE ROBLES/ATON CHILE

Con todo, desde Argentina ya comenzó a surgir un relato sobre los últimos movimientos de Apablaza. Un supuesto vecino del exfrentista —según informó Mega— aseguró haberlo visto hace algunos días.

“No lo vi más. Veo a la señora y a la hija que pasan, pero a él no lo vi más. Él se fue. Aquí no está. Yo creo que le avisaron que venían. Por eso se fue tranquilo, salió caminando, tomó un colectivo”, señaló.

Así las cosas, las alarmas en ambos países siguen encendidas, y al encuentro de Kast con el presidente argentino Javier Milei, se le suma un tema clave para abordar.