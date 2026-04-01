“Es lamentable”: Gobierno confirma que Galvarino Apablaza no fue encontrado tras orden de detención en Argentina

El gobierno confirmó este miércoles que el exfrentista Galvarino Apablaza, prófugo de la justicia chilena acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, no fue encontrado en su residencia luego de haberse emitido una orden de detención en su contra.

Según confirmaron fuentes de Cancillería a La Tercera, tras varias semanas de análisis se emitió la orden de detención por parte de la jueza argentina, María Servini de Cubría, una de las magistradas de más antigüedad en la jurisdicción federal penal.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la situación como “lamentable”, especialmente en el contexto de un nuevo aniversario del crimen del fundador de la UDI.

“Una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio. Evidentemente, y especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán Carrasco, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”, sostuvo.

En esa línea, el secretario de Estado detalló que desde el Ejecutivo ya se activaron gestiones diplomáticas con el país vecino. “Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado”, añadió.

Coordinaciones policiales

Tras sus palabras, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregó detalles de las gestiones realizadas en coordinación con las autoridades argentinas.

“Como bien lo acaba de decir el ministro, hoy día se emitió por parte del juez federal de Argentina la orden de captura, la orden de detención contra el caballero Apablaza. Estábamos esperando esa emisión de la orden, teníamos las coordinaciones entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal de Argentina”, explicó.

El jefe policial agregó que los contactos se han realizado ”tanto a nivel de sus respectivas máximas autoridades —quien habla con el jefe de la policía, don Alejandro Rollé— y también a través de nuestra oficina en Interpol, para poder articular y gestionar”, indicó.

Asimismo, precisó que este proceso se venía preparando desde que Apablaza perdió su condición de refugiado en Argentina. “Esto es algo que se estaba preparando desde que Galvarino Apablaza perdió la condición de refugiado, y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva” , afirmó.

Búsqueda en curso

Pese a las coordinaciones previas, Cerna reconoció que no se logró concretar la detención en esta etapa inicial. “Lamentablemente hoy día no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal de Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos”, señaló.

En ese sentido, subrayó que existe un trabajo permanente entre ambos países para dar con su paradero. “Estamos en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes, y usando información para poder lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva”, dijo.

Finalmente, el director de la PDI aseguró que Chile ya cuenta con los medios para concretar el traslado una vez que el imputado sea capturado. “Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos (…) para en el tiempo más breve posible materializar la detención del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza”, concluyó.