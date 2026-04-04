SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ejecutivo frena modificación a reglamento de Ley Karin en medio de revisión de medidas heredadas

    La iniciativa buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo la Ley Karin. Contactado por La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, apuntó que la normativa "sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por un despliegue comunicacional que ha copado la discusión pública. Entre sus principales definiciones, el Ejecutivo estableció como sello la revisión total respecto a la administración saliente, lo que se ha traducido en el retiro de más de 100 decretos y proyectos impulsados por la administración de Gabriel Boric para su revisión.

    El pasado viernes se dio a conocer el retiro de la Contraloría General de la República (CGR) de la Toma de Razón del Decreto N° 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

    La iniciativa buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo la Ley Karin, legislación aprobada durante el gobierno anterior.

    El retiro de la modificación, ingresada a seis días del cambio de mando por la Subsecretaria del Trabajo, fue acusado por la diputada Ana María Gazmuri a través de X.

    “El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”, condenó.

    Administración Boric pide resguardar estándares

    Contactados por La Tercera, desde la administración de Gabriel Boric detallaron que estas modificaciones al actual reglamento se elaboraron tras un proceso de monitoreo del primer año de implementación de la ley, considerando evidencia institucional y la cantidad de denuncias recibidas.

    El alto volumen de denuncias recibidas, detallaron, habría “tensionado” los procedimientos institucionales, obligando a introducir mejoras para hacer los procesos más claros y eficientes. “El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización”, señaló Ximena Valencia, ex jefa de asesores de la cartera de Trabajo de Boric.

    Asimismo, desde la antigua administración explicaron que las modificaciones al decreto ingresadas a Contraloría no se comunicaron en las reuniones de traspaso de mando debido a su estado de tramitación. Al tratarse de una propuesta técnica que aún estaba bajo revisión al momento de las bilaterales, no calificaba como un acto administrativo finalizado para ser incluido en las minutas formales.

    Aun así, el retiro encendió las alarmas en la anterior administración, quienes advirtieron que el principal riesgo radica en que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares”.

    Gobierno de Kast sostiene que “no se está debilitando ninguna obligación”

    Ante los cuestionamientos, La Tercera consultó al actual subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, sobre el retiro de la Toma de Razón.

    “Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”, sostuvo.

    “Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”, agregó Rosende.

    En tanto, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con avanzar en una “nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa”.

    Lee también:

    Más sobre:Ministerio del TrabajoLey KarinJosé Antonio KastContraloríaSubsecretaria del TrabajoGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    2.
    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    3.
    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    4.
    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    5.
    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua