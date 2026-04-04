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    MOP detalla plan para retorno vehicular por Semana Santa: Peaje a ‘luca’ y restricciones para camiones

    Las autoridades hicieron un llamado a planificar los viajes de retorno durante la mañana ya que se espera un mayor flujo de vehículos después de las 14 horas de este domingo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: MOP

    En este segundo día del fin de semana largo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) junto a Carabineros presentaron el plan de contingencia para el retorno durante el último día de Semana Santa.

    El ministro del MOP, Martín Arrau informó que proyectan el regreso de más de 180 mil vehículos a la capital para este domingo.

    Los horarios con mayor flujo de automóviles en este último día del fin de semana serán entre las 14.00 y las 21.00 horas.

    Asimismo, el ministro hizo una serie de anuncios para facilitar el retorno de vehículos este domingo, entre ellos:

    “Peaje a luca” para autos y camionetas desde las 7.00 de la mañana hasta las 12.00 del mediodía.

    • Por la Ruta 68 entre Lo Prado y Zapata, con dirección a Santiago.
    • Por la Ruta 5 Norte en nueva Angostura, para ambos sentidos.
    • Y en la Ruta 5 Sur por La Vegas, en ambos sentidos.

    Rebaja de tarifa en un 50% para camiones de 00.00 horas a 7.00 de la mañana.

    • Por la Ruta 68 entre Lo Prado y Zapata, con dirección a Santiago.
    • Y en la Ruta 5 Norte en Nueva Angostura, para ambos sentidos.

    Restricción tránsito de camiones desde las 12.00 hasta las 19.00 horas.

    • Por la Ruta 68 en dirección a Santiago entre enlace Algarrobo (km 68) y Vespucio (km 62).
    • Por la Ruta 5 Norte entre Lo Pinto y enlace Llay Llay en dirección a Santiago.

    El ministro Arrau dijo que “el llamado a quienes viajen mañana es a planificar el viaje, a informarse de las medidas en las redes sociales del MOP y de las concesionarias, y a anticipar, idealmente, el viaje antes del mediodía, para evitar el horario de mayor congestión”.

    El prefecto de Tránsito de Carabineros, el teniente coronel Carlos Cortés, en el segundo balance de este fin de semana largo informó que han realizado “cerca de 35.000 controles vehiculares en los cuales se han detectado infracciones menores y otras graves, como conducción temeraria o exceso de velocidad”.

    Las autoridades además señalaron que “el MOP y las concesionarias van a mantener desplegados en las rutas del país en total a 1.000 funcionarios, 51 grúas, 40 móviles y 19 ambulancias, entre otros recursos para la contingencia.

    Lee también:

    Más sobre:Martín ArrauMOPSemana SantaCarabineros

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