Balance por Semana Santa: Carabineros reporta tres fallecidos y 65 detenciones por conducción bajo efecto del alcohol

Este sábado, Carabineros entregó un segundo balance del tránsito vehicular durante este fin de semana largo con motivo de la Semana Santa. La institución informó que durante estas últimas horas una persona falleció por una colisión, sumando así tres accidentes fatales.

El teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura Tránsito entregó además cifras actualizadas sobre la salida de automóviles de la Región Metropolitana hacia otras partes del país, en que en total ya han contabilizado 286 mil vehículos .

En paralelo mencionó que han realizado 35 mil controles vehiculares y entre ellos han tomado 7.856 exámenes para detectar consumo de sustancias en los conductores.

A raíz de lo anterior, fueron detenidas 65 personas por conducir bajo los efectos del alcohol y 21 conductores por estar bajo los efectos de las drogas.

Así también, detuvieron a 3 conductores por exceder 60 kilómetros por sobre la velocidad máxima.

Según señaló Carabineros, estas cifras consideran las fiscalizaciones efectuadas entre este jueves desde las 15.00 horas hasta este viernes a las 23.59 horas.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, también estuvo presente a la hora del balance, momento que mencionó que la cifra de los autos que habían salido de la capital está un 10% por debajo de lo que se tenía estimado por Carabineros.

Luego hizo un llamado a los conductores a manejar a la defensiva. “Reitero a los automovilistas, no solamente que planifiquen su viaje, que ojalá los que puedan volver más temprano mañana lo hagan para evitar los tacos, sino que, por favor, manejen de manera muy prudente”, dijo el secretario de Estado.

Y añadió que “un automóvil no es un juguete. Un automóvil puede causar serios daños e incluso la muerte como lo hemos visto con estos tres accidentes fatales que tuvimos efectivamente en estas horas”.