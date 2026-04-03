Primer balance de Carabineros por Semana Santa: reportan dos fallecidos y 32 siniestros viales

Carabineros de Chile entregó el primer balance de tránsito del fin de semana largo de Semana Santa, este viernes. Según su reporte, dos personas fallecieron tras ser atropelladas, una en la región de Antofagasta y otra en la Región Metropolitana.

También informaron que hubo 32 siniestros viales y diez personas lesionadas de diversa consideración.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, entregó otras cifras preliminares de feriado por Semana Santa, en que señaló que desde la Región Metropolitana salieron más de 162 mil vehículos a diferentes partes del país.

También dijo que fiscalizaron a alrededor de 13.500 conductores, tomaron más de 2.900 exámenes y tras estos detuvieron a 28 personas, 21 de ellas bajo los efectos del alcohol y 7 personas bajo los efectos de drogas.

Asimismo, desde Carabineros mencionaron que cursaron 290 infracciones, asociadas principalmente al exceso de velocidad (165), al no uso del cinturón de seguridad (93) y al no uso del sistema de retención infantil (32).

“Nosotros como carabineros seguiremos desplegados a nivel nacional realizando controles y fiscalizaciones para poder detectar a todos aquellos conductores irresponsables que insisten en cometer estas conductas viales que ponen en riesgo al resto de los usuarios de la vía”, dijo el general Vielma.

A propósito de las personas fallecidas, señaló que el año pasado en el primer balance solo habían reportado un accidente fatal.

Por lo mismo, llamó también a los peatones a tomar todos las precauciones necesarias en las vías y cruzar por zonas habilitadas.