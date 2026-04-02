SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Autoridades llaman a planificar viajes ante fin de semana largo: 450 mil vehículos se espera que salgan de la Región Metropolitana

    Desde las 15:00 horas se proyecta un aumento del flujo vehicular en las salidas de la capital.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Durante la jornada de este jueves, las autoridades realizaron un llamado a planificar los viajes ante el fin de semana largo, ya que se espera que un total de 450 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana.

    Según detallaron las autoridades, el aumento del flujo vehicular comenzará a partir de las 15:00 horas de este jueves, teniendo su hora peak entre las 20:00 y 21:00 horas. De igual forma, para el día de mañana se espera que la mayor concentración de vehículos que salen de la región sea hasta las 13:00 horas.

    En tanto, frente al retorno, desde Carabineros señalaron que se espera un aumento del flujo vehicular a contar de las 14:00 horas del domingo.

    “Para esto, Carabineros de Chile ha diseñado, ha planificado una estrategia operativa donde vamos a estar desplegados a nivel nacional. Vamos a mantener una presencia activa y permanente en las diferentes rutas”, sostuvo el general Víctor Vielma, jefe de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.

    En la ocasión, el funcionario policial además recordó que el año pasado para esta misma fecha se registraron siete personas fallecidas. “La mejor ayuda es el autocuidado de ustedes, los conductores, los pasajeros y los peatones, que también son usuarios de las vías, de hacerlo en forma responsable de adoptar una conducta de autocuidado, para no seguir aumentando estas lamentables cifras”.

    Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó que “efectivamente la responsabilidad está en cada uno de los automovilistas que planifique su viaje. Por eso hay una serie de medidas como el peaje a luca tan famoso, que es un descuento muy importante de tarifa para las personas que salgan temprano hoy día jueves, para las personas que planifiquen su viaje mañana y también para anticipar el viaje el día domingo”.

    “Acá el mensaje principal es la planificación, conducir con prudencia a la defensiva para que este fin de semana santo sea un espacio de reflexión, de encuentro en familia y no tengamos cosas que lamentar ni demora excesiva en la ruta”, añadió.

    Más sobre:Región MetropolitanaFin de semanaVehículosCarabinerosMOP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    2.
    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua