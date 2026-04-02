Autoridades llaman a planificar viajes ante fin de semana largo: 450 mil vehículos se espera que salgan de la Región Metropolitana

Durante la jornada de este jueves, las autoridades realizaron un llamado a planificar los viajes ante el fin de semana largo, ya que se espera que un total de 450 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana.

Según detallaron las autoridades, el aumento del flujo vehicular comenzará a partir de las 15:00 horas de este jueves, teniendo su hora peak entre las 20:00 y 21:00 horas. De igual forma, para el día de mañana se espera que la mayor concentración de vehículos que salen de la región sea hasta las 13:00 horas.

En tanto, frente al retorno, desde Carabineros señalaron que se espera un aumento del flujo vehicular a contar de las 14:00 horas del domingo.

“Para esto, Carabineros de Chile ha diseñado, ha planificado una estrategia operativa donde vamos a estar desplegados a nivel nacional. Vamos a mantener una presencia activa y permanente en las diferentes rutas”, sostuvo el general Víctor Vielma, jefe de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.

En la ocasión, el funcionario policial además recordó que el año pasado para esta misma fecha se registraron siete personas fallecidas. “La mejor ayuda es el autocuidado de ustedes, los conductores, los pasajeros y los peatones, que también son usuarios de las vías, de hacerlo en forma responsable de adoptar una conducta de autocuidado, para no seguir aumentando estas lamentables cifras”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó que “efectivamente la responsabilidad está en cada uno de los automovilistas que planifique su viaje. Por eso hay una serie de medidas como el peaje a luca tan famoso, que es un descuento muy importante de tarifa para las personas que salgan temprano hoy día jueves, para las personas que planifiquen su viaje mañana y también para anticipar el viaje el día domingo”.

“Acá el mensaje principal es la planificación, conducir con prudencia a la defensiva para que este fin de semana santo sea un espacio de reflexión, de encuentro en familia y no tengamos cosas que lamentar ni demora excesiva en la ruta”, añadió.