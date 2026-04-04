Quedan cuatro fines de semana largos en 2026: ¿cuándo es el próximo feriado?
En los meses de mayo, junio, septiembre y octubre volverán a haber días feriados que harán posible extender el fin de semana por más de dos días.
Este fin de semana fue el primero del año en durar 3 días a propósito de la Semana Santa y el feriado por el Viernes Santo.
Si ya hay quienes piensan en planificar su próximo descanso extendido esto podrá hacerse el 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador. Este día será un viernes, por tanto, funcionará como el segundo fin de semana largo del año.
Además, a diferencia de este viernes 3 de abril, el 1 de mayo es un feriado irrenunciable.
En el mes de mayo también habrá otro feriado con motivo de las Glorias Navales que es celebrado el 21 de mayo y que caerá un día jueves.
Más tarde, en junio, habrá un lunes feriado, por San Pedro y San Pablo el día 29, en que los trabajadores podrán anticiparse para un tercer fin de semana largo durante.
A continuación, el resto de los feriados que quedan para este 2026:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo).
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo).
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional.(irrenunciable y fin de semana largo).
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo).
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo).
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