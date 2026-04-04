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    Quedan cuatro fines de semana largos en 2026: ¿cuándo es el próximo feriado?

    En los meses de mayo, junio, septiembre y octubre volverán a haber días feriados que harán posible extender el fin de semana por más de dos días.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Calendario. Foto Pixabay.

    Este fin de semana fue el primero del año en durar 3 días a propósito de la Semana Santa y el feriado por el Viernes Santo.

    Si ya hay quienes piensan en planificar su próximo descanso extendido esto podrá hacerse el 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador. Este día será un viernes, por tanto, funcionará como el segundo fin de semana largo del año.

    Además, a diferencia de este viernes 3 de abril, el 1 de mayo es un feriado irrenunciable.

    En el mes de mayo también habrá otro feriado con motivo de las Glorias Navales que es celebrado el 21 de mayo y que caerá un día jueves.

    Más tarde, en junio, habrá un lunes feriado, por San Pedro y San Pablo el día 29, en que los trabajadores podrán anticiparse para un tercer fin de semana largo durante.

    A continuación, el resto de los feriados que quedan para este 2026:

    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo).
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo).
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional.(irrenunciable y fin de semana largo).
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo).
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo).
    Más sobre:FeriadosCalendarioFeriado irrenunciable1 de mayo

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