Quedan cuatro fines de semana largos en 2026: ¿cuándo es el próximo feriado?

Este fin de semana fue el primero del año en durar 3 días a propósito de la Semana Santa y el feriado por el Viernes Santo.

Si ya hay quienes piensan en planificar su próximo descanso extendido esto podrá hacerse el 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador. Este día será un viernes, por tanto, funcionará como el segundo fin de semana largo del año.

Además, a diferencia de este viernes 3 de abril, el 1 de mayo es un feriado irrenunciable .

En el mes de mayo también habrá otro feriado con motivo de las Glorias Navales que es celebrado el 21 de mayo y que caerá un día jueves.

Más tarde, en junio, habrá un lunes feriado, por San Pedro y San Pablo el día 29, en que los trabajadores podrán anticiparse para un tercer fin de semana largo durante.

A continuación, el resto de los feriados que quedan para este 2026: