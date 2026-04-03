Manuel Pellegrini se ha convertido en uno de los mejores técnicos chilenos de la historia. Su trayectoria a nivel internacional lo insertó en una discusión que tiene otros nombres relevantes, como Fernando Riera, su mentor, o Luis Álamos, por citar a los que nacieron en el país. El Ingeniero, de hecho, tocó alturas superiores, como cuando dirigió al Real Madrid. Es el último estratega nacional que ha llegado a la Casa Blanca.

Sin embargo, en una trayectoria que terminó transformándose en brillante, hay una incidencia que marcó profundamente al actual entrenador del Betis: la campaña en la que terminó descendiendo a Segunda División, la actual Primera B, con Universidad de Chile, en 1998. Fue su debut como estratega, en el club que marcó su carrera como futbolista. En los azules había disputado 430 partidos oficiales.

“Fue un descenso que me ayudó muchísimo en mi carrera”: Manuel Pellegrini recuerda cuando se fue a Segunda con la U

Pellegrini no olvida ese momento. "Lo de la U fue algo bastante especial, primero porque fue mi club durante 15 años. Soy el tercer o cuarto jugador con más partidos en la historia de la U“, declaró en una entrevista concedida a ESPN.

En ese marco, abordó directamente lo que significó la pérdida de categoría. “Yo estaba dirigiendo a los juveniles y sabía el problema económico grave que tenía Universidad de Chile en ese momento, y quizás por esa soberbia de juventud me metí en un lío del que después no pude salir“, recordó, respecto de las motivaciones que tuvo para asumir ese complejo desafío.

La desazón del descenso azul en enero de 1989, cuando se concretó el descenso a Segunda División.

La distancia que ofrece el tiempo le ha permitido sacar conclusiones. “También cometimos muchos errores, que fue lo que más me dolió. Fue un descenso que me sirvió mucho en mi carrera, me hizo exigirme el doble y el triple para demostrar que uno estaba preparado”, planteó.

De hecho, Pellegrini sostiene que en ese infausto momento encontró un impulso que terminó siéndole útil. “Desgraciadamente, cuando se parte tan mal, muchos abandonan, pero para mí fue al revés: fue la motivación para demostrar que tenía que ser técnico. Me dolió muchísimo, pero era la realidad del club en ese momento y me tocó pagar las consecuencias”, concluyó, en relación a cómo el mal momento institucional terminó afectando el comienzo de su trayectoria en la banca, pero se transformó en una motivación adicional para su proyección profesional.