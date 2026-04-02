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    Manuel Pellegrini le vuelve a abrir la puerta a la Roja: “Dirigir en un Mundial o una Copa América es atractivo”

    El Ingeniero insistió en que “Si hay un proyecto serio, en algún momento me gustaría dirigir a mi país”. Además, advirtió que su contrato con el Betis termina en junio de 2027, cuando ya tenga 73 años.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini volvió a abrirse a la posibilidad de dirigir a Chile. FOTO: @C1audioBravo/Twitter.

    Lo que era un simple un anhelo hace un año atrás, se ha ido plasmando en una posibilidad cierta en los últimos meses. La opción de ver a Manuel Pellegrini como técnico de la selección chilena ha tomado cuerpo en los últimos meses. Tanto, que el propio Ingeniero ha vuelto a abrir esa puerta.

    Aunque reconoce que respetará su contrato con los sevillanos, tal como es su estilo, lo cierto es que el final de ese vínculo bien coincide con el potencial inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

    “Tengo contrato hasta junio de 2027 con el Betis, institución en la que ya llevo 6 años. Ese es el presente, queremos terminar este mes y medio que nos queda de competición lo más arriba posible tanto en la Europa League como en LaLiga. Así que yo creo que lo del desarrollo del fútbol chileno a futuro se irá dando con el tiempo. Personalmente, no podría dar una opinión en este momento”, advirtió en entrevista con ESPN.

    Más cerca

    Pero no es la primera vez que el nombre Ingeniero ha estado cerca de la Roja. En octubre de 2017, cuando el profesional dirigía los destinos del Hebei Fortune de China, su amigo Arturo Salah -en ese entonces presidente de la Federación de Fútbol de Chile- lo fue a buscar para liderar el proyecto para Qatar 2022, después del fracaso de Rusia 2018.

    “Hubo momentos importantes, como cuando Arturo Salah fue presidente (de la ANFP). Ahí quizás estuve tentado de volver, pero estaba en pleno apogeo y no era fácil cortar una carrera. Ojalá que, en el futuro, si no está pasando un buen momento el fútbol chileno, todo se pueda mejorar”, deslizó el profesional en la misma conversación.

    En la misma línea agregó que “he tenido la fortuna de estar 26 años fuera de Chile, donde he tenido la posibilidad de trabajar todas las temporadas. Tanto en mis primeros 5 años en Sudamérica y ya con los 21 años que llevo en Europa. Ha sido una carrera muy larga que me ha permitido estar poco en lo que es el fútbol chileno, pero sigue siendo mi país y estoy siempre pendiente de lo que está pasando por allá”.

    Sin embargo, bajo sus palabras no rehúye al gran proyecto que podría coronar su carrera. A los 72 años, el santiaguino sabe que el próximo año puede ser el momento justo para cumplir esa “deuda” que tiene con su país, tal como se la dicho a su círculo íntimo.

    “Siempre lo dije. Si hay un proyecto serio, en algún momento me gustaría dirigir a mi país. En el término de mi carrera, la posibilidad de dirigir en un Mundial o una Copa América son siempre cosas atractivas. Claro que no está relacionado lo que uno pueda pensar a futuro con la realidad. Y esa realidad, tal vez, nos lleva por caminos distintos. En ese sentido, sería una audacia dar en este momento una opinión de lo que pueda pasar en mi carrera personal como con el fútbol chileno”, insistió Pellegrini.

    Más sobre:FútbolManuel PellegriniSelección ChilenaArturo SalahBetisLaLiga

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