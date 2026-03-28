La importante noticia que recibe el Betis de Manuel Pellegrini para afrontar la recta final de LaLiga

En pleno receso de los clubes por la fecha FIFA, Manuel Pellegrini no deja de trabajar con el Betis. El Ingeniero sabe que está a las puertas de conseguir los objetivos que se planteó a inicio de temporada, pues está compitiendo en los cuartos de final de la Europa League (se medirá con el Braga de Portugal) y en LaLiga se ubica en el quinto puesto, es decir, en zona de clasificación a la próxima edición de la Champions.

En ese contexto, cada detalle que contribuya a un mejor desempeño de cara al plano local e internacional, es bien recibido en Heliópolis. Por ello, la inminente recuperación del argentino Giovani Lo Celso es la gran novedad que presenta el equipo dirigido por el entrenador chileno.

De acuerdo al cuerpo médico de la institución bética, el transandino superó la lesión que lo tuvo varias semanas al margen de la actividad y está listo para retornar a los entrenamientos. Si bien ya no puede participar de la Europa League (no lo inscribieron por la dolencia física), su presencia está garantizada para afrontar las últimas fechas del certamen español.

Sin ir más lejos, Pellegrini ya lo piensa incluir para el compromiso contra el Espanyol, que tendrá lugar en el estadio La Cartuja, a contar de las 13.30 horas del próximo sábado 4 de abril.

Lo Celso vuelve de su lesión para afrontar la recta final de LaLiga con el Betis. Foto: LaLiga

Así lo dio a conocer el sitio Mundo Deportivo, que ya adelanta la presencia del ex Rosario Central en la lista de citados. "Tal y como ocurriera ayer, Antony sigue haciendo trabajo en el gimnasio para minimizar sus molestias en el pubis y Lo Celso completó otra sesión de manera parcial con el grupo en el césped y todo apunta a que está en disposición de volver a ir convocado al próximo partido ante el Espanyol, en el que podría reaparecer“, comentan.

El portal deportivo Marca, por su parte, también anticipa el esperado regreso del internacional con la Selección Argentina. “Ahí estará también Gio Lo Celso, que ha combinado entrenamientos parciales con sus compañeros con trabajo individualizado. El argentino sale de una lesión muscular que le ha mantenido dos meses en el dique seco y espera volver a tener minutos a la vuelta del parón, frente al Espanyol. En su caso, todo se enfoca en la competición doméstica, ya que fue el descarte en la lista europea de las eliminatorias para poder inscribir a Álvaro Fidalgo“, sentencian.

Con esta positiva noticia, Pellegrini ya comienza a afinar los últimos detalles para afrontar la recta final de la campaña. Solo nueve fechas lo separan de asegurar un lugar en la próxima edición de la ‘Orejona’, aunque el título en la Europa League también lo ubicaría directamente en la competición más importante del Viejo Continente. De pasada, podría seguir agigantando su leyenda en los béticos al alzar el primer trofeo internacional en la historia del club. Las semanas que se avecinan serán cruciales.