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    El desafiante panorama que enfrentará el Betis de Manuel Pellegrini tras la pausa por la fecha FIFA

    Después del parón, el cuadro del Ingeniero entrará en la recta final para alcanzar sus objetivos tanto en la competencia local como en la Europa League.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Betis de Manuel Pellegrini cerró su participación en marzo con situaciones dispares. Si bien terminó cayendo por 2-1 contra Athletic de Bilbao por la Liga, se mantiene ocupando el quinto puesto de la clasificación, asegurando, de momento, la clasificación a la Europa League.

    Por otro lado, en la competencia europea alcanzó los cuartos de final tras imponerse en las llaves de ida y vuelta a Panathinaikos con un marcador global de 4-1 e intentará seguir avanzando a costa del Braga portugués.

    Con estos últimos enfrentamientos, el conjunto verdiblanco cerró una seguidilla de 18 partidos en 12 semanas, hecho que causó bastantes problemas en el físico de los jugadores que intentarán aprovechar la pausa de la fecha FIFA para recuperarse y enfrentar con todo lo que resta de calendario.

    El Betis quedó con tres puntos de ventaja sobre Celta Mientras los verdiblancos deben enfrentar en su mayoría a equipos que están posicionados en la medianía y parte baja de la clasificación - a excepción de Real Madrid y Barcelona -, a los de Vigo le toca disputar encuentros contra los primeros cuatro elencos de la tabla, lo que les puede complicar la terea de alcanzar al club del Ingeniero.

    Por el lado de la competencia continental, los aficionados del conjunto heliopolitano mantienen la ilusión de seguir avanzando en la Europa League. El Braga, si bien está haciendo una correcta campaña en la liga portuguesa, a nivel europeo llegan con cierta desventaja considerando el coeficiente UEFA.

    Esta debería ser una motivación extra para el cuadro español, más aún pensando que Celta o Friburgo serían los hipotéticos rivales en las semifinales del torneo.

    La terea pendiente

    Para lograr de una mejor manera lo anterior, el Betis de Pellegrini debe buscar cumplir una de sus tareas pendientes en lo que va de torneo.

    En el último mes los verdiblancos han sufrido con la debilidad defensiva, siendo el equipo que más goles le han marcado entre los seis primeros clasificados.

    De los 18 partidos disputados en este 2026, el Real Betis solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones. Contra el Panathinaikos en La Cartuja, frente al Villarreal y contra Atlético de Madrid.

    Además, en siete partidos ha recibido más de un gol, muchos de ellos llegados por errores bastante evitables

    Recurriendo a la estadística, el Levante, que ocupa puestos de descenso, ha dejado su arco en cero las mismas veces que los verdiblancos, pero con cinco partidos menos.

    Así, con dos semanas de inactividad competitiva, Manuel Pellegrini está obligado a encontrar la fórmula que le permita reforzar la retaguardia del equipo y desde ahí ir a buscar los puntos para lograr los objetivos.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniLaLigaEuropa League

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