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    Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova: “Son detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo”

    El Rey cuestionó los pocos minutos que le dio el entrenador de la Roja a Diego Ulloa, en el partido ante Cabo Verde.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Arturo Vidal volvió a criticar a Nicolás Córdova.

    Las declaraciones cruzadas entre Arturo Vidal y Nicolás Córdova, en el marco de la fecha FIFA, no cesan. En esta ocasión, el Rey volvió a cuestionar al entrenador de la Roja por una de sus decisiones en el partido amistoso ante Cabo Verde.

    A través de su canal de YouTube, el oriundo de San Joaquín aprovechó de repasar al seleccionador por darle pocos minutos a Diego Ulloa, quien es su compañero en Colo Colo. “Podría haber entrado antes sí”, partió diciendo.

    El mediocampista no escondió sus diferencias con el estratega de la Selección Chilena. ¿Qué sentido tiene un cambio a los 84? Son cosas o detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo“, recalcó. En esa línea, también entregó sus elogios para el lateral izquierdo del Cacique. “Es un toro. Anda bien. Es un buen jugador, ojo con Ulloa. Es confiable. Suazo va a tener que trabajar porque la tiene dura ahí“, complementó.

    Diego Ulloa recibió los elogios de Arturo Vidal. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Un largo historial

    Este nuevo dardo de Vidal contra Córdova no es nuevo. Es más, tanto el futbolista de los albos como el DT de la Roja se han respondido mutuamente en las últimas semanas. Todo inició cuando se publicó la nómina para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

    El Rey automáticamente se mostró crítico de la lista, pues aseguró que hay una contradicción en el proyecto del seleccionador. “Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes. Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero”, lanzó.

    Sin embargo, Córdova no se quedó de brazos cruzados y le respondió en medio de la gira del Equipo de Todos por Auckland. “A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente. Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, sostuvo.

    Vidal, fiel a su estilo, no guardó silencio y hasta se atrevió a asegurar un posible retorno a la Roja: "Yo nunca renunciaría a la selección chilena. No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar“, puntualizó.

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