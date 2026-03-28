“Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

Los números indican que Argentina ganó y que solo le bastó el primer tiempo para anotar los dos goles que marcaron la diferencia. Sin embargo, el contexto cambia todo, porque en la segunda parte el campeón del mundo terminó sufriendo para obtener un 2-1 en una Bombonera que no se llenó y contra la débil selección de Mauritania, que está ubicada en el puesto 115 del ranking de la FIFA.

Por este motivo, los medios transandinos fueron críticos con el elenco que dirige Lionel Scaloni, en una actuación que consideran preocupante. Diario Olé tituló: “Argentina le ganó a Mauritania por la mínima en un discreto partido”.

Dentro de su crónica del duelo, contrastaron el bajo nivel de su seleccionado con el alza de algunos rivales que tendrán en la fase de grupos del Mundial: “Si bien Argentina ha demostrado que ante la adversidad se reinventó, que cuando la vara se elevó también lo hizo el rendimiento colectivo de un grupo amalgamado, el híbrido entre historia y renovación no lució en la Bombonera. Con un ojo más purista, hasta generó cierta alarma en el mismo día en el que Austria goleó a Ghana y Argelia, a Guatemala”.

Foto: @Argentina en X.

El análisis que hizo TyC Sports fue muy parecido: “La selección argentina venció a Mauritania en un deslucido amistoso. En una noche lluviosa y una Bombonera que no se llenó, el entrenador Lionel Scaloni realizó varias modificaciones para probar variantes frente a un rival que en el segundo tiempo mejoró y hasta encontró el descuento gracias a un flojo papel del elenco local”.

En tanto, el periodista Martín Liberman estableció que se trató de un “horripilante partido de argentina. Jugadores en bajísimo nivel. Ojalá el DT se dé cuenta a tiempo y limpie de la lista lo que corresponde”.

Horripilante partido de argentina. Jugadores en bajísimo nivel. Ojalá el DT se dé cuenta a tiempo y limpie de la lista lo que corresponde. — Martin Liberman (@libermanmartin) March 28, 2026

Por último, La Nación reparó en que la albiceleste fue de más a menos durante el duelo: “El equipo de Lionel Scaloni, que arrancó con Lionel Messi en el banco, fue claramente superior en el primer tiempo, pero se desdibujó en el complemento y terminó sufriendo en el cierre, ante un rival que aprovechó los espacios y logró descontar”.

El próximo rival para el último líder de las Eliminatorias Sudamericanas será el martes contra Zambia, en un examen en el que deberán mejorar la cara que mostraron este viernes, a pocos meses del inicio de la cita planetaria.