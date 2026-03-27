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    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”

    La Celeste igualó en los descuentos ante el equipo dirigido por Thomas Tuchel en Wembley, en su preparación para la Copa del Mundo 2026.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Uruguay sacó un resultado en los descuentos, como tantas veces. La Celeste caía por la cuenta mínima ante Inglaterra en Wembley, pero un penal le dio la posibilidad a Federico Valverde de igualar el marcador para el definitivo 1-1. La igualdad no es menor, puesto que venía de una estrepitosa caída por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre del año pasado.

    Sin embargo, los medios uruguayos y el propio Marcelo Bielsa en conferencia de prensa dieron cuenta de que fue un partido incómodo: “Defendimos bien y eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido y no pudimos tener el dominio, pero el trámite global lo manejó Inglaterra”.

    No obstante, puntualizó en que el combinado europeo no generó más peligro que su escuadra: “La posesión fue de Inglaterra y eso nos obligó a defender y nos llevó en muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar la pelota, sostenerla y llevarla al campo rival. No es lo que preferimos, pero nosotros creamos poco peligro. Sin embargo, Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para atacar y nosotros menos”.

    “Es verdad que en el último tercio del partido lo fuimos igualando tras el gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar. Tuvimos un cierto predomino que se extendió en el 1-1, pero globalmente hubo dos tercios del partido donde la pelota no fue nuestra, aunque hubo momentos del primer tiempo y final del segundo que pudimos equiparar. En el último tercio del partido fuimos mejorando”, agregó.

    Por último, se refirió a la gravedad de la lesión de Joaquín Piquerez, defensor que debió salir por lesión en el primer tiempo: “Es una lesión en el ligamento del tobillo. No le va a permitir jugar el segundo partido (el martes 31 de marzo ante Argelia) y va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen. Porque así lo prefiere Palmeiras”.

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    Más sobre:FútbolMarcelo BielsaUruguayInglaterra

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