Reinaldo Sánchez (81) zanja rápidamente el atisbo de crisis que surgió después del título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. “No hubo nada. Absolutamente nada”, dice el dueño y presidente caturro a La Tercera respecto de la eventual renuncia de Felipe Salinas, el DT que condujo a los porteños al histórico logro.

También, el lío por las camisetas de la gesta. “No es problema eso. Que se queden con las camisetas. Para qué las quiero”, sentencia, poniéndole fin a la controversia. Prefiere enfocarse en el logro y, sobre todo en la proyección de los jugadores.

Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

Usted ha dicho que este equipo podría jugar perfectamente en la Primera B

Sí. Ahí veremos. Vamos a hablar con los entrenadores para ver qué podemos hacer.

¿La idea es apurar el proceso y que ellos pasen más rápidamente al primer equipo?

Sí, pero tenemos que verlo con los entrenadores.

¿Cómo hay que traspasar a estos jugadores al primer equipo?

Es una cosa que hay que ver con los entrenadores, pensarlo bien. Afortunadamente, todos estos niños son bien responsables, tienen buenas familias.

Wanderers siempre produce buenos jugadores, como Reinaldo Navia y David Pizarro.

Y el año pasado le vendimos a (Lucas) Cepeda a Colo Colo.

¿Por qué los grandes talentos de Wanderers se terminan consagrando afuera?

Pizarro y Navia se consagraron acá. El otro día veía el partido de la U y el arquero (Gabriel Castellón) es de Wanderers. Los laterales de Colo Colo y la Católica son de Wanderers. Había una Selección de exwanderinos.

¿Cómo hará para evitar que se los saquen? ¿O es parte del plan que los jugadores se vayan?

Ellos tienen contrato recién firmado. Todos. Nuestros chicos están bien protegidos, para que nadie los levante.

Santiago Wanderers celebra la Copa Libertadores Sub 20.

¿Los representantes presionan mucho? ¿Ha sentido esa presión?

Ahora van a aparecer, pero hasta la fecha no había visto ninguno.

¿Estos jugadores no trabajan con representantes?

Pero los van a tener.

¿Cómo hará para contrarrestarlos?

El representante tiene que hablar con el directorio, porque es el directorio el que manda.

Como club, ¿les han inculcado que primero deben debutar y triunfar en Wanderers antes que pensar en irse?

Sí. Y tienen cuatro años en el club. Si recién firmaron contrato todos.

¿Ha recibido alguna oferta o llamado por algún jugador?

Hay que esperar.

¿Estaría dispuesto a alguna operación?

No tenemos ningún apuro.

La ley SADP

¿Cómo ha vivido la discusión por la ley SADP?

Es una estupidez, una tontera. No le encuentro ningún asunto.

¿Por qué?

Porque la ANFP y la Federación estuvieron separadas toda la vida. Yo fui presidente. El presidente era de la ANFA, muy buena gente. O sea, si es por esa razón, esto estaba hace mucho tiempo. Ahí van a cometerse garrafales errores. Hay gente que habla. Yo te digo ese mismo senador no tiene idea. Ese tipo tiene que estar influenciado por otra gente.

¿Quién? ¿Matías Walker?

Ese senador. De él hablo. No tiene idea de lo que es el fútbol.

¿Cómo cree que hay que conducir esa discusión desde el fútbol? ¿Qué debe hacer, porque hasta ahora parece que no ha hecho mucho?

El fútbol yo creo que ha presentado sus cosas. Yo digo cómo van a financiar el fútbol joven. Estamos hablando que Chile es campeón del fútbol joven, si le van a quitar todo el financiamiento. El otro día veía a la Sub 20 nuestra jugando en Temuco y el hotel vale lo mismo para los adultos que para ellos. Los viajes cobran lo mismo. Después fuimos a jugar a Iquique. Hay errores garrafales. Yo no sé cuáles son los genios que hay ahí, pero los genios que hay no tienen idea. A lo mejor, si hay alguno de los que ayudan a este senador que haya jugado fútbol, de fútbol debe saber, pero de administración no tiene idea.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Entonces, ¿no es necesaria la separación?

Es que siempre han estado separados. Te lo digo porque fui presidente del fútbol profesional y el fútbol amateur estaba separado de nosotros. Tienen su sede, sus cosas, una muy preciosa sede aparte.

Pero conviven en la federación.

Pero para muy pocas cosas. El fútbol amateur no tiene nada que ver con el fútbol profesional. Son absolutamente diferentes.

Ahí se plantea la discusión de quien va a controlar la Selección.

Pero si los jugadores son del fútbol profesional. No son del fútbol amateur.

¿Qué le ha parecido la actuación de Milad y del directorio en esta materia?

Pablo me llamó, primero que todo, para felicitarme. El que manda el fútbol profesional es el Consejo de Presidentes. Siempre ha sido así.

Hoy a Milad se le critica por la reacción tardía respecto de la ley.

Yo te aseguro que si sale una cosa mala, el fútbol profesional se va a parar.

¿Es una presunción suya o se lo planteó Milad?

Es una presunción mía.

¿Qué le dijo Milad?

Sobre ese tema no hablamos. Me felicitó, como todos los chilenos, por el título.

¿Le ha comentado algo sobre la tensión que hubo en el último Consejo?

Poco, poco, poco. Yo voy a ir a la próxima reunión de presidentes.

¿A poner orden?

No. A dar mi opinión.

Porque también critican a Jorge Yunge. ¿Le llegó algún comentario respecto de la resistencia que genera en algunos presidentes?

Los comentarios sobre esa persona que me han hecho son muy malos.

¿Qué le han dicho?

No se lo voy a decir. Le digo que son malos nomás.