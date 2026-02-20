SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    El feroz ninguneo de Reinaldo Sánchez a Óscar Opazo y que repasa a Arturo Vidal

    El accionista mayoritario de Santiago Wanderers no se guardó nada tras comentar el fichaje del Torta por el archirrival Everton. “Se veía venir”, concluyó. El Sifup cuestionó los dichos del expresidente de la ANFP.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Reinaldo Sánchez tuvo duras palabras contra Arturo Vidal.

    Óscar Opazo rompió el corazón de más de un hincha de Santiago Wanderers de Valparaíso. El lateral derecho, quien acaba de salir de Colo Colo y fue formado en el cuadro caturro, fichó por Everton de Viña del Mar, archirrival del equipo porteño.

    EL Torta firmó por una sola temporada con el cuadro ruletero, institución que se comprometió a pagarle 6 millones de pesos mensuales más bonos por objetivos logrados. Golpe de mercado para el lateral derecho, quien había jugado una decena de temporadas en el equipo verde antes de fichar en Macul, en julio de 2017.

    “Daré el ciento por ciento. Vengo, respetuosamente, a tratar de sumar. Everton me da la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, eso es lo más importante. Fue una de las motivaciones más grandes para tomar esta decisión. Espero retribuir esta confianza con buen juego y triunfos para salir del fondo”, aclaró el defensor en los canales oficiales de la escuadra de la Ciudad Jardín.

    En la misma conversación, el jugador diestro reconoció que “quiero volver a jugar lo más pronto posible. Extraño la cancha y quiero ayudar al equipo, que no está pasando por un buen momento”.

    Fuertes reacciones

    Pero la decisión de Opazo no cayó en la otra trinchera. Su club formador también había mantenido conversaciones con el zaguero, las que definitivamente no llegaron a concretar su pase.

    “Esto se veía venir”, reconoció Reinaldo Sánchez, accionista mayoritario de Santiago Wanderers en conversación con el sitio Bolavip. Además, el exmandamás del fútbol chileno hizo una ácida crítica al mismo jugador, cuestionamiento en el que también abordó a la calidad del medio nacional y la presencia de Arturo Vidal.

    “¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes… ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada”, afirmó el presidente de los caturros.

    Las palabras de Sánchez no cayeron bien en el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Por medio de un comunicado de prensa, la asociación gremial cuestionó los dichos del expresidente de la ANFP y pidió castigar al máximo dirigente.

    “Condenamos los dichos del presidente de Wanderers, Reinaldo Sánchez, refiriéndose a dos de nuestros asociados. La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado”, advierte el Sifup.

    En el mismo documento, el sindicato agregó que “un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no. El fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar”.

