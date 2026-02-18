SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    El lateral firmó por la temporada 2026 en el equipo que conduce Javier Torrente. Su experiencia asomo como fundamental para un equipo que busca levantar cabeza en la Liga de Primera.

    Por 
    Matías Parker
     
    Diego Donoso
    Oscar-Opazo.jpg

    Quedan menos de 24 horas para que cierre el libro de pases en el fútbol chileno. Según estipulan las bases del torneo, la ventana de fichajes finaliza 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

    Más allá de que la mayoría de los equipos han cerrado sus planteles, varios nombres de reconocidos futbolistas siguen dando vueltas.

    Óscar Opazo, exseleccionado chileno y que defendió a Colo Colo por varias temporadas, era uno de los jugadores que no lograba definir su futuro. Su bajo desempeño en el 2025 llevó al Cacique a no renovar su contrato, por lo que se encontraba libre desde el término de la pasada campaña.

    Opazo fue ofrecido a Everton de Viña del Mar.

    Más allá del acercamiento con otras instituciones, Opazo terminó inclinándose por Everton, equipo que busca salir del fondo de la tabla de posiciones. Los Oro y Cielo han perdido sus tres partidos en la Liga de Primera: Unión La Calera, Colo Colo y Huachipato.

    EL Torta firmará por la temporada 2026, a cambio de $6 millones más bonos por objetivos logrados. Este miércoles sostendrá su primera práctica al mando de Javier Torrente.

    Cabe recordar, que Opazo jugó 10 años en Santiago Wanderers, club donde se formó. Tras firmar grandes temporadas en Valparaíso, el lateral firmó en Colo Colo donde tuvo dos períodos (2023 jugó en Racing) hasta dejar el club el año pasado.

