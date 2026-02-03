SUSCRÍBETE POR $1100
    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El sindicato exige que se ponga fin a la mala práctica que ya fue denunciada ante la Dirección del Trabajo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Deportes Limache recibe a Colo Colo en la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El panorama de Colo Colo vuelve a complicarse. Después de la derrota que sufrió en su visita contra Deportes Limache en el comienzo de la Liga de Primera 2026, el Cacique debe enfrentar una nueva acusación por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

    El Sifup compartió a través de sus canales oficiales un mensaje, indicando que “denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional”.

    Recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional, ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”, añadieron a continuación.

    Por último indicaron que “exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada la Dirección del Trabajo”.

    Según informó el medio partidista Dale Albo, este comunicado del Sifup responde a lo sucedido con los volantes Dylan Portilla, Bryan Soto y Bastián Silva quienes regresaron el pasado lunes a los entrenamientos de Colo Colo a pesar de que estos no son considerados por el técnico Fernando Ortiz para la temporada 2026.

    Si bien en un primero momento se pensó que la incorporación a los trabajos conjuntos se trataba como una medida de enfrentar las salidas de Esteban Pavez a Alianza Lima y de Vicente Pizarro a Rosario Central, ahora este movimiento se ve como una medida para cumplir con la normativa vigente y con ello evitar sanciones.

    Un inicio al debe

    En su estreno en el campeonato nacional, Colo Colo visitó a Deportes Limache y acabó siendo derrotado por un contundente 3-1 en Valparaíso.

    Ante esto, el técnico Fernando Ortiz manifestó que “es una derrota que obviamente duele. No es lo que queríamos para el arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder. Hay que trabajar y corregir, para que el próximo sábado tengamos la posibilidad de sacar un buen resultado en nuestra casa”, comentó tras la caída.

    A su vez, se mostró conforme con la conformación del plantel. “Es un equipo que se está encontrando con su mejor versión. Hay que seguir trabajando para encontrar la forma y el juego que queremos”.

    De todas maneras, dejó abierta la puerta para nuevas incorporaciones. “Entramos de una manera y luego lo cambiamos. Por momentos salió bien y por otros mal. Queda el deber de analizar y corregir. Por el tema refuerzos me sentaré con la directiva en la semana”, comentó.

    También evidenció que “no soy de hablar de los jugadores a nivel individual, si lo hago de forma general. Lo único que voy a decir es que Claudio (Aquino) tuvo un estado gripal el día anterior, y por un tema físico preferí que jugara un compañero que está al 100. Uno tiene la calentura porque no le gusta perder. Son pequeños errores que nos cuestan caro. Las chances que tuvimos tampoco las pudimos concretar”.

    Ahora, Colo Colo debe prepararse para intentar conseguir su primera victoria en la segunda fecha de la Liga de Primera. Este sábado 7 de febrero el Cacique recibirá en el estadio Monumental a Everton a partir de las 20.30 horas.

