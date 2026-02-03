SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    El exentrenador de la Selección Chilena repasó algunas de las acciones que se vivieron en la primera fecha del campeonato.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este lunes finalizó la primera fecha de la Liga de Primera con duelos que estuvieron marcados por algunas situaciones poco gratas. De hecho, el duelo inaugural entre Universidad de Chile y Audax Italiano estuvo marcado por una serie de incidentes protagonizados por hinchas azules.

    En este contexto, el exentrenador de la Selección Chilena, Claudio Borghi, tomó la palabra para referirse a estos cuatro días de competencia, dejando un balance lapidario.

    El campeonato chileno es una vergüenza. Con ninguno de los tres equipos grandes tuvimos un partido de presentación, el público no la tuvo tampoco. Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular del país y está sin gente con un rendimiento horripilante”, señaló de entrada en ESPN en su rol como comentarista.

    Después vemos el un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios y no sabes si se sigue jugando o no, de si se suspende o no. Vi el partido de Unión La Calera con Everton sin gente en el estadio”, continuó Borghi.

    Además, aprovechó la instancia para referirse al rendimiento de los árbitros en los partidos. Sobre este punto, el Bichi aseguró que “los arbitrajes, que es algo en lo que estoy con Daniel Garnero, retrasan el juego. Se comen todas las sanciones y ellos compran”.

    “Desgraciadamente competimos con el país hermano que más cerca tenemos. Tu vas a Argentina y las canchas están llenas, con gritos y apoyo, todo muy lindo”, cerró Claudio Borghi.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraClaudio Borghi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    Lo más leído

    1.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    2.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    3.
    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    4.
    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    5.
    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa
    Negocios

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”
    El Deportivo

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)
    Cultura y entretención

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    ¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

    Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Mundo

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?