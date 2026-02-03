La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

Este lunes finalizó la primera fecha de la Liga de Primera con duelos que estuvieron marcados por algunas situaciones poco gratas. De hecho, el duelo inaugural entre Universidad de Chile y Audax Italiano estuvo marcado por una serie de incidentes protagonizados por hinchas azules.

En este contexto, el exentrenador de la Selección Chilena, Claudio Borghi, tomó la palabra para referirse a estos cuatro días de competencia, dejando un balance lapidario.

“El campeonato chileno es una vergüenza. Con ninguno de los tres equipos grandes tuvimos un partido de presentación, el público no la tuvo tampoco. Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular del país y está sin gente con un rendimiento horripilante”, señaló de entrada en ESPN en su rol como comentarista.

“Después vemos el un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios y no sabes si se sigue jugando o no, de si se suspende o no. Vi el partido de Unión La Calera con Everton sin gente en el estadio”, continuó Borghi.

Además, aprovechó la instancia para referirse al rendimiento de los árbitros en los partidos. Sobre este punto, el Bichi aseguró que “los arbitrajes, que es algo en lo que estoy con Daniel Garnero, retrasan el juego. Se comen todas las sanciones y ellos compran”.

“Desgraciadamente competimos con el país hermano que más cerca tenemos. Tu vas a Argentina y las canchas están llenas, con gritos y apoyo, todo muy lindo”, cerró Claudio Borghi.