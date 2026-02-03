Justo Giani destaca su rápida adaptación a la UC de Daniel Garnero: “Juego donde el técnico me pida”.

Universidad Católica prepara su segundo partido en la Liga de Primera. Este domingo, el equipo de Daniel Garnero recibirá a Deportes Concepción en el Claro Arena. En la antesala del encuentro, Justo Giani analizó su adaptación al club, el inicio de temporada y el momento del equipo. “De a poco me voy sintiendo mejor. Obviamente el equipo se está encontrando, recién van tres partidos, pero estoy feliz”, explicó.

Respecto al empate ante La Serena, el argentino destacó la reacción del equipo. “Fue un partido difícil. Veníamos haciendo un buen partido y con la primera situación que tienen ellos de gol se complicó un poco todo. Pero seguimos intentando y no perdimos nuestra idea”, sostuvo.

Giani remarcó que Católica generó varias opciones para quedarse con el triunfo. “Si ves el resumen, tuvimos muchas situaciones de gol. Hay que quedarse con eso”, dijo.

Giani ya suma dos goles con la camiseta estudiantil.

“Obviamente hay errores que se corregirán esta semana, lo hablaremos con el técnico”, añadió. En esa línea, insistió en rescatar lo positivo del empate. “Ante un 2-0, que es difícil, logramos empatarlo y hasta tuvimos chances para ganar”.

El duelo ante Deportes Concepción marcará además su estreno en el Claro Arena. “Tengo muchas ganas de jugar de local, ver el estadio lleno. Me dijeron que es muy lindo”, comentó.

Para el volante, el rodaje competitivo también cumple una función de ajuste. “Van pasando partidos y momentos que es ahí donde empezás a encontrar situaciones de juego y a conocer más a tu compañero”, explicó. “Hay que seguir trabajando, pero con tranquilidad”, concluyó.

En cuanto a su rol dentro del esquema de Garnero, el mediocampista fue claro. “Juego donde el técnico me pida. Lo puedo hacer por la banda, por adentro, tirarme atrás a jugar o llegar al área. Cada partido es distinto y eso lo decide el técnico”, agregó.

Giani también se refirió a su relación en cancha con Fernando Zampedri. “Desde que llegué me ayudó mucho. Sabes que si lo dejás en el área, la manda a guardar”, comentó. Sobre el entendimiento con Matías Palavecino, apuntó a un proceso progresivo. “Nos vamos conociendo de a poco. Cada jugador tiene características distintas y eso hay que entenderlo”, explicó.