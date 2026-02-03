SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Justo Giani destaca su rápida adaptación a la UC de Daniel Garnero: “Juego donde el técnico me pida”

    El volante argentino habla en la antesala del duelo entre Universidad Católica y Deportes Concepción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Justo Giani destaca su rápida adaptación a la UC de Daniel Garnero: “Juego donde el técnico me pida”. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad Católica prepara su segundo partido en la Liga de Primera. Este domingo, el equipo de Daniel Garnero recibirá a Deportes Concepción en el Claro Arena. En la antesala del encuentro, Justo Giani analizó su adaptación al club, el inicio de temporada y el momento del equipo. “De a poco me voy sintiendo mejor. Obviamente el equipo se está encontrando, recién van tres partidos, pero estoy feliz”, explicó.

    Respecto al empate ante La Serena, el argentino destacó la reacción del equipo. “Fue un partido difícil. Veníamos haciendo un buen partido y con la primera situación que tienen ellos de gol se complicó un poco todo. Pero seguimos intentando y no perdimos nuestra idea”, sostuvo.

    Giani remarcó que Católica generó varias opciones para quedarse con el triunfo. “Si ves el resumen, tuvimos muchas situaciones de gol. Hay que quedarse con eso”, dijo.

    Giani ya suma dos goles con la camiseta estudiantil.

    “Obviamente hay errores que se corregirán esta semana, lo hablaremos con el técnico”, añadió. En esa línea, insistió en rescatar lo positivo del empate. “Ante un 2-0, que es difícil, logramos empatarlo y hasta tuvimos chances para ganar”.

    El duelo ante Deportes Concepción marcará además su estreno en el Claro Arena. “Tengo muchas ganas de jugar de local, ver el estadio lleno. Me dijeron que es muy lindo”, comentó.

    Para el volante, el rodaje competitivo también cumple una función de ajuste. “Van pasando partidos y momentos que es ahí donde empezás a encontrar situaciones de juego y a conocer más a tu compañero”, explicó. “Hay que seguir trabajando, pero con tranquilidad”, concluyó.

    En cuanto a su rol dentro del esquema de Garnero, el mediocampista fue claro. “Juego donde el técnico me pida. Lo puedo hacer por la banda, por adentro, tirarme atrás a jugar o llegar al área. Cada partido es distinto y eso lo decide el técnico”, agregó.

    Giani también se refirió a su relación en cancha con Fernando Zampedri. “Desde que llegué me ayudó mucho. Sabes que si lo dejás en el área, la manda a guardar”, comentó. Sobre el entendimiento con Matías Palavecino, apuntó a un proceso progresivo. “Nos vamos conociendo de a poco. Cada jugador tiene características distintas y eso hay que entenderlo”, explicó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaJusto Giani

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    Montes y Poduje sacan bandera blanca en cita de traspaso del Minvu marcada por desacuerdo en cifras de reconstrucción

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    La hora de las definiciones: los nombres que se pulen para las subsecretarías del Minsal de Chomali

    El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Lo más leído

    1.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    2.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    3.
    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    4.
    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    5.
    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet
    Chile

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital
    Negocios

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

    CDE rechaza reclamo del fundador de Sartor por multa: “Estamos frente a uno de los casos más graves de vulneración del mercado financiero”

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”
    El Deportivo

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)
    Cultura y entretención

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    ¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

    Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo
    Mundo

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?