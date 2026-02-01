SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La UC reacciona a tiempo para evitar el tropezón: el infaltable Zampedri le da el empate ante La Serena en el debut

    Universidad Católica, uno de los aspirantes al título, se estrenó en la Liga de Primera con una igualdad 2-2 en La Portada. Se sobrepuso a un primer periodo muy flojo, donde la propuesta de Garnero no resultó y recibió un par de goles evitables (sobre todo el 2-0). A cinco minutos del epílogo, apareció el Toro.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    La UC reacciona a tiempo para evitar el tropezón ante Deportes La Serena. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Después de los opacos estrenos de la U y Colo Colo en el campeonato de Primera División, empatando con Audax Italiano y perdiendo ante Limache, respectivamente, Universidad Católica debutaba con la misión de dar un golpe en la mesa de inmediato, mostrando las cartas que le permitan ser aspirante a la corona. No lo pudo hacer. Solo empató 2-2 en su visita a Deportes La Serena.

    Para los cruzados, era necesario sacarse la frustración de lo que significó la Supercopa ante Coquimbo. En ese fin, Daniel Garnero agitó el árbol con fuerza. Metió mano en el equipo: Bernardo Cerezo reemplazó a Asta-buruaga por la banda derecha, sacó a Daniel González de la zaga para la entrada de Juan Ignacio Díaz, e incluyó a Justo Giani desde el inicio. El reordenamiento dejó otro damnificado: Jhojan Valencia. El colombiano, quien no se vio bien ante los piratas, fue al banco.

    Considerando el desarrollo del primer tiempo para la UC, la apuesta del entrenador no resultó. El gol, al filo del descanso, maquilló una presentación deslavada. Garnero dejó a Gary Medel en el eje, teniendo como interiores a Matías Palavecino y Cristián Cuevas. Arriba, Giani y Montes por afuera, dejando a Zampedri por el medio. Independiente al dibujo propuesto, lo concreto es que los cruzados lo pasaron mal en los 45′ iniciales.

    Si bien la visita tuvo una intención de manejar el balón y llevar el trámite, nunca logró fluir. Con extremos que jugaban por el centro (supuestamente para dejarle la banda a los laterales) y el 10 del equipo muy atrás, lejos del área rival, no había profundidad en ataque. Mientras tanto, La Serena, con un cuerpo técnico cuya historia está ligada a la UC (Felipe Gutiérrez, DT titular, y Germán Lanaro, asistente), planteaba una estrategia inteligente y aplicada.

    En los 33′, Felipe Chamorro abrió el marcador a través de un cabezazo, conectando un preciso envío de Jeisson Vargas. El 10 papayero puso el balón en el centro del área, y el anotador le ganó la espalda a Juan Ignacio Díaz. ¿Era evitable el gol para la zaga estudiantil? Sí.

    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Después, en los 38′, se produjo el 2-0. Básicamente, fue un regalo para los granates. Otra vez apareció Chamorro, quien aprovechó una grosera falla defensiva compartida entre Díaz y Bernedo. El zaguero cedió atrás y el golero no llegó. Una falta de comunicación que costó caro. Insólito el gol que le hicieron a un equipo que jugará Copa Libertadores.

    Casi quedaron 3-0, pero el tanto de Matías Marín se anuló por fuera de juego. Del 3-0 se pasó al 2-1, porque antes del entretiempo descontó Giani, con un testazo tras centro de Montes. Repentinamente, el panorama se le abría a la Católica, de cara al complemento.

    Se podía proyectar que Garnero iba a rediseñar el equipo para mejorar el rostro. Pero no sucedió. Optó por confiar en los once que lanzó de arranque. Ya sea por la urgencia del resultado, Católica se vio exasperada, en estado de sobreexcitación. Necesitaba tranquilidad para reinsertarse en el partido y tener la pelota. Sin embargo, pecó de ansiosa.

    Dentro de las pocas acciones construidas con pulcritud y algo de fantasía, Palavecino (dentro de lo poco que mostró) dejó solo a Cuevas, pero el Cimbi no definió bien. Mérito del portero Lanzillotta, en su achique. A 20′ del final. La Serena quedó con 10 por la expulsión de Sebastián Díaz. Bajó a Cuevas y le mostraron la segunda amarilla.

    Con más ímpetu que fútbol, la UC intentó llegar al empate, lo que era un premio a esas alturas del juego. Fernando Zampedri tenía un partido incómodo. Pero le bastó tener una para marcar diferencia. Así fue. A 5′ del epílogo, recibe un balón de Cuevas, se da media vuelta y saca un remate que alcanza a rozar Lanzillotta, pero no evita el tanto. En los minutos finales, todo era una moneda al aire.

    La reacción cruzada alcanzó para rescatar un punto. Raya para la suma, todavía está lejos de la versión que su técnico espera. Y que los hinchas también quieren ver.

    Ficha del partido

    La Serena: F. Lanzillotta; B. Gutiérrez (69’, M. Pinto), L. Alarcón, A. Zanini, Y. Salazar (68′, F. Dinamarca); G. Escalante, S. Díaz, M. Marín (68’, B. Contreras); J. Gutiérrez (83′, R. Delgado), F. Chamorro (54′, D. Cordero) y J. Vargas. DT: F. Gutiérrez.

    U. Católica: V. Bernedo; B. Cerezo (76′, T. Asta-buruaga), B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (81′, J. Valencia); G. Medel; M. Palavecino (76′, J. F. Rossel), C. Cuevas; J. Giani, F. Zampedri y C. Montes. DT: D. Garnero.

    Goles: 1-0, 33′, Chamorro, cabezazo tras centro de Vargas; 2-0, 38′, Chamorro, aprovecha error defensivo entre Díaz y Bernedo; 2-1, 45′+2, Giani, de cabeza tras centro de Montes; 2-2, 85′, Zampedri, media vuelta y define tras envío de Cuevas.

    Árbitro: P. Maza. Amonestó a Díaz, Escalante, Lanzillotta, Zanini (LS); Giani, Palavecino, Díaz, Cuevas, Zampedri (UC). En los 70′, expulsa a Díaz (LS) por doble amarilla.

    Estadio La Portada. Asistieron 5.578 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

