En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026
El conjunto franjeado hace su estreno en la actual temporada y enfrenta a un renovado cuadro granate. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el Relato
La Serena 2-1 Universidad Católica
Cambio en La Serena
53′. Cordero reemplaza al lesionado Chamorro en el equipo granate.
Falla quién nunca lo hace
51′. Un globito de Palavecino y Zampedri pifia en su intento de remate. Se salva La Serena.
Comienza la segunda parte
La UC buscará al menos el empate y La Serena mantener su ventaja.
Termina el primer tiempo
La Serena lo gana gracias a dos errores de la defensa cruzada y cuando pudo quedar 3-0, le anulan la conquista y la UC aprovecha de anotar el descuento.
El gol de Católica
45′+2′. Gran centro de Montes y Giani aparece en el segundo palo para cabecear al segundo palo y anotar el descuento.
Goooooooooooooooooool de la UC
Descuentos
45′. Se agregaron 4 minutos más a este primer tiempo.
VAR
44′. Se revisa la jugada de gol y se anula el gol de Marín por estar fuera de juego.
Gooooooooooooool de La Serena
El segundo de La Serena
37′. Una avivada de Chamorro que aprovecha un mal pase de Díaz a su portero y se queda con el balón para marcar su doblete.
Goooooooooooool de La Serena
El gol de La Serena
33′. Una mala salida cruzada. Un centro perfecto. Chamorro se lanza de palomita y convierte el primero del partido.
Gooooooooooooool de La Serena
Lo que se pierde La Serena
25′. Un centro al área y Marín la deja pasar, cuando debía controlar y rematar.
Mucha posesión, poco peligro
18′. Ambos equipos intentan ganar el manejo del balón, pero no se acercan al arco contrario.
Tarjeta Amarilla
13′. Díaz es amonestado en La Serena por frenar una contra de la UC con falta.
Peligro anulado
12′. La Serena hilvanaba un buen ataque, pero había posición de adelanto.
La primera del partido
8′. Palavecino intenta ponerla en el ángulo derecho y el balón se fue besando el marco serenense.
Domina la UC
4′. El conjunto cruzado salió decidido a quedarse con el balón y ataca constantemente.
Comienza el partido
Deportes La Serna y Universidad Católica ya juegan su primer partido en la Liga de Primera 2026.
Síguenos en nuestras redes
El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).
El 11 cruzado
La formación de La Serena
Los jueces del encuentro
Piero Maza es el árbitro principal. Los jueces de línea son Carlos Poblete y Eric Pizarro. Nicolás Gamboa es el cuarto árbitro y en el VAR estarán Mathias Riquelme y Manuel Marín.
Trabajo de activación
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión deEl Deportivode La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.