SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026

    El conjunto franjeado hace su estreno en la actual temporada y enfrenta a un renovado cuadro granate. Sigue aquí los detalles del partido.

    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Actualiza el Relato

    La Serena 2-1 Universidad Católica

    Cambio en La Serena

    53′. Cordero reemplaza al lesionado Chamorro en el equipo granate.

    Falla quién nunca lo hace

    51′. Un globito de Palavecino y Zampedri pifia en su intento de remate. Se salva La Serena.

    Comienza la segunda parte

    La UC buscará al menos el empate y La Serena mantener su ventaja.

    Termina el primer tiempo

    La Serena lo gana gracias a dos errores de la defensa cruzada y cuando pudo quedar 3-0, le anulan la conquista y la UC aprovecha de anotar el descuento.

    El gol de Católica

    45′+2′. Gran centro de Montes y Giani aparece en el segundo palo para cabecear al segundo palo y anotar el descuento.

    Goooooooooooooooooool de la UC

    Descuentos

    45′. Se agregaron 4 minutos más a este primer tiempo.

    VAR

    44′. Se revisa la jugada de gol y se anula el gol de Marín por estar fuera de juego.

    Gooooooooooooool de La Serena

    El segundo de La Serena

    37′. Una avivada de Chamorro que aprovecha un mal pase de Díaz a su portero y se queda con el balón para marcar su doblete.

    Goooooooooooool de La Serena

    El gol de La Serena

    33′. Una mala salida cruzada. Un centro perfecto. Chamorro se lanza de palomita y convierte el primero del partido.

    Gooooooooooooool de La Serena

    Lo que se pierde La Serena

    25′. Un centro al área y Marín la deja pasar, cuando debía controlar y rematar.

    Mucha posesión, poco peligro

    18′. Ambos equipos intentan ganar el manejo del balón, pero no se acercan al arco contrario.

    Tarjeta Amarilla

    13′. Díaz es amonestado en La Serena por frenar una contra de la UC con falta.

    Peligro anulado

    12′. La Serena hilvanaba un buen ataque, pero había posición de adelanto.

    La primera del partido

    8′. Palavecino intenta ponerla en el ángulo derecho y el balón se fue besando el marco serenense.

    Domina la UC

    4′. El conjunto cruzado salió decidido a quedarse con el balón y ataca constantemente.

    Comienza el partido

    Deportes La Serna y Universidad Católica ya juegan su primer partido en la Liga de Primera 2026.

    Síguenos en nuestras redes

    El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).

    El 11 cruzado

    La formación de La Serena

    Los jueces del encuentro

    Piero Maza es el árbitro principal. Los jueces de línea son Carlos Poblete y Eric Pizarro. Nicolás Gamboa es el cuarto árbitro y en el VAR estarán Mathias Riquelme y Manuel Marín.

    Trabajo de activación

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión deEl Deportivode La Tercera.

    Más sobre:UCUniversidad CatólicaLa SerenaDeportes La SerenaLiga de PrimeraFútbol en vivoCatólica en vivoCampeonato ChilenoMinuto a MinutoLa Serena vs Universidad Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

    Hombre es arrestado en Brasil bajo sospecha de preparar un atentado del Estado Islámico

    Lo más leído

    1.
    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    2.
    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    3.
    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    4.
    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier
    Chile

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”
    Negocios

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians
    El Deportivo

    Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians

    En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez
    Mundo

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Hombre es arrestado en Brasil bajo sospecha de preparar un atentado del Estado Islámico

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas