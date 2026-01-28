SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    Este fin de semana termina la espera. Arranca el campeonato nacional. Los planteles, cuerpos técnicos, dirigencias e hinchas renuevan ilusiones. Los expertos sitúan al equipo de Daniel Garnero con la primera opción de quedarse con la corona.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Sebastián Galani y Branco Ampuero disputan el balón en la Supercopa, el duelo que marcó el inicio de la temporada. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Probablemente sea el momento más ansiado por los hinchas del fútbol nacional. Este viernes, se termina la espera. Comienza la Liga de Primera y junto con el puntapié inicial se producen varios fenómenos: resurgen motivaciones, se renuevan objetivos y nacen nuevas ilusiones. Aparece, también el espíritu de revancha.

    También se acaban las excusas. En la mayoría de los casos, los planteles están conformados, aunque los técnicos no renuncian a recibir una nueva pieza que mejore el funcionamiento de sus escuadras. Tienen hasta la antesala de la cuarta fecha para inscribirla. Finalmente, es el momento de poner a prueba las nuevas ideas que se probaron en la pretemporada, sobre todo si en las bancas se produjo algún movimiento. El balón vuelve a circular.

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    Coquimbo Unido dominó sin contrapeso la anterior versión del torneo criollo. Los piratas obtuvieron un rendimiento histórico: solo perdieron un partido en todo el certamen. En el norte, después de celebrar la Supercopa ante Universidad Católica, van por el bicampeonato, aunque perdieron a algunas de sus principales figuras. Colo Colo, Universidad de Chile y la UC tienen la obligación histórica de postular al título. Los albos deben revertir un 2025 nefasto; los azules, responder a la fuerte inversión para fortalecer su ofensiva y los cruzados, la de consolidar un modelo que, de la mano de Daniel Garnero, alcanzó a ilusionar a sus fanáticos el año pasado.

    El equipo precordillerano carga con el favoritismo. “Tal vez la UC tenga un punto a favor porque mantuvo una estructura. Cuando lo vi jugar, mantuvo la estructura que terminó bien el año pasado. Garnero le subió el nivel al equipo. La U cambió el técnico. Colo Colo tiene que pelear el Campeonato. Entre los grandes, pasa cualquier cosa. Colo Colo va a estar peleando, porque se va a meter de lleno solo en el ámbito local. No va a tener el desgaste”, apunta, por ejemplo, Jaime Vera. “Si Coquimbo mantiene el nivel, puede ser peligroso”, sostiene.

    En tanto, Jorge Contreras admite que opinión carga subjetividad. “Me gustaría que fuera la Católica”, dice. “Es difícil plantear un favorito al inicio del torneo. Por lo que pasó, se ve a Coquimbo sólido. Van a estar peleando con Colo Colo, la U, la Católica. No sé si podría haber alguna sorpresa. Va a ser más de lo mismo”, sostiene.

    La U fue goleada por Universitario en la Noche Crema. Foto: @udechile (X).

    La revisión del Coke, eso sí, plantea alertas. “Al parecer, la UC quedó medio dañada ofensivamente con la salida de Eduard Bello. Le está faltando ofensivamente. En dos partidos he visto que ha jugado 4-4-2, juntando a (Cristián) Cuevas con (Matías) Palavecino y no le ha resultado. Justi Giani le puede dar ese golpe ofensivo, pero tiene que jugar desde el inicio. Ofensivamente no hay mucho. Eso sí, puede parar un equipo sólido y productivo. Zampedri sigue estando en el lugar que corresponde. Pero le falta otro jugador por fuera, para alimentar al gran goleador que es Fernando”, analiza.

    Un dilema complejo

    Víctor Hugo Castañeda coincide en la dificultad de designar un favorito. “Hay tres o cuatro. Coquimbo, la U, y Universidad Católica se han reforzado muy bien. En la Supercopa, eso sí, la UC no mostró mucha cohesión. Defensivamente exhibió debilidades”, enfatiza.

    El exmediocampista consigna los escenarios que deberá enfrentar cada escuadra. “La U tiene muy buenos nombres, pero tiene que hacerlos jugar. Coquimbo perdió hombres, pero llegaron jugadores importantes también. Colo Colo tiene problemas en el aspecto defensivo y se le fueron los extremos. No sé cómo van a funcionar. Sigue con mucho ruido interno innecesario”, diagnostica.

    Luis Fuentes, emblema coquimbano, opta por la mesura. “Es súper complicado. Hay equipos que se están armando. Uno puede decir que los grandes siempre dan la pelea, pero ahora todos pueden dar la sorpresa”, sostiene, validando la experiencia del torneo anterior. “No me atrevería a dar un favorito, por lo mismo. Eso sí, Católica se ha reforzado mejor”, admite.

    Colo Colo, en la Serie Río de La Plata. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Luego, advierte de la potencialidad aurinegra. “Coquimbo ha cambiado dos o tres jugadores, pero ha mantenido la idea del año anterior. No hay que dejarlo de lado. Ganó el torneo y la Supercopa. Va a dar la pelea. Puede ser favorito, al ir por su segundo campeonato”, sentencia. Y

    En su reflexión también hay un reproche. “Colo Colo no ha hecho grandes inversiones como debería, pero por ahí aparecen juveniles y le cambian la cara, como le pasó con Chamagol, Fierro y Quinteros a comienzos de los 2000. Y capaz que les resulte”, puntualiza.

    Jorge Aravena se reserva una cuota de incertidumbre. “He visto a la UC, a Coquimbo, a Colo Colo y a la U, pero no a todos los demás. El año pasado, a quién se le pasaba por la mente que el campeón iba a ser Coquimbo. Es difícil. Siempre los candidatos son los grandes. Tienen que justificar esa condición”, sostiene.

    El Mortero destaca la continuidad en el nivel del actual monarca. “Coquimbo jugó la final de la Supercopa con el envión que traía del excelente año que hicieron con el Chino González. Hay un dicho que plantea que caballo que gana repite”, valora. Y aterriza la expectativas de la U. “Después de haber perdido 3-0 ante Universitario, sus problemas están de la mitad para atrás. Pudieron ser cinco. Tienen que ajustar la idea. Por eso es complicado hacer un análisis de lo que puede pasar con cada equipo. En esta primera presentación le pasaron por encima”, concluye.

