Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique

Esteban Pavez se va de Colo Colo. El volante de contención, quien había regresado al club en 2022 para su segundo periodo, se marcha del Monumental cuando todavía le restaba un año de contrato con el equipo de Macul.

Y es que el 2025 no terminó bien para el mediocampista formado en el equipo de Pedrero. Postergado tras la llegada de Fernando Ortiz a la banca del equipo popular, el jugador además estuvo envuelto en una severa polémica tras afirmar que Universidad Católica era la mejor institución del país.

Palabras que desataron una serie de cuestionamientos, al margen de terminar por sentenciar su permanencia en el Cacique. El mediocampista ya había perdido terreno en lo futbolístico e, incluso, había sido despojado de la capitanía.

En resumen, el futbolista terminó por ser borrado de las nóminas de Ortiz, quien prefirió otras alternativas como Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y el imborrable Arturo Vidal.

“La verdad, tengo muchas cosas que decir, pero hoy día no, no me voy a referir a lo a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa. A lo único que me voy a referir, es que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, se defendió Pavez en diciembre pasado para aclrara sus dichos sobre la UC.

El jugador era uno de los fijos del anterior entrenador, el argentino Jorge Almirón, pero con la llegada del Tano perdió amplio terreno. Su última titularidad por la Liga de Primera fue en agosto pasado, en el triunfo 1-0 sobre la U, para luego solo disputar 18 minutos en ocho duelos.

Nuevo destino

Tras un segundo semestre lleno de postergaciones, el volante consiguió una digna salida del club popular, a pesar de que su contrato con la institución acababa recién en diciembre próximo.

Una rápida tratativa que termina con el exjugador de Tijuana de México en un nuevo destino en el fútbol sudamericano. Se trata de Alianza Lima, la escuadra más popular del fútbol peruano.

De acuerdo con información recabada por El Deportivo, el atleta llegó un acuerdo por dos temporadas con los Íntimos de la Victoria, escuadra que disputará la fase preliminar de la Copa Libertadores, a partir de la próxima semana, ante el 2 de Mayo paraguayo.

Salida que deberá ser ratificada este miércoles por el directorio de Blanco y Negro, la cual también dejará dinero a la contabilidad de los albos que, además, se ahorrarán un año de contrato.

Pavez llega al cuadro incaico por expreso pedido del técnico argentino Pablo Guede, quien conoce al mediocampista desde su paso por Colo Colo, entre 2016 y 2018.