Colo Colo se rearma. Los albos buscan dejar atrás un 2025 para el olvido. Que arrancó lleno de expectativas, incluso por tratarse del año del centenario institucional, pero que terminó transformándose en un fiasco: los albos ni siquiera lograron clasificarse a un torneo internacional.

Con menos recursos que el año pasado, cuando conformaron la plantilla más millonaria de la historia del fútbol chileno, en el Monumental intentan cumplir los requerimientos de Fernando Ortiz o las necesidades que detecten. El último fichaje fue el de Lautaro Pastrán.

Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

La gran aspiración del Tano es Diego Valdés. El fichaje del volante formado en Audax Italiano es una idea que viene rondando por su cabeza hace rato. Ambos se conocen bien: coincidieron en el América, justo cuando el mediocampista brillaba en el equipo más importante de México. El estratega cree que sus cualidades encajarían a la perfección en la idea que tiene para el nuevo diseño albo.

Valdés es, hoy, parte del plantel de Vélez Sarsfield. Los albos enviaron la propuesta inicial por el jugador: un préstamo rentado, con una opción de compra por US$ 1,4 millones. Los transandinos lo están meditando: principalmente, porque, como los albos, no afrontan ninguna competencia internacional, por lo que mantener a un jugador tan caro en el plantel pierde justificación.

Diego Valdés, en un festejo por la Roja (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

El acuerdo con el Fortín no es la única materia que deben abordar los albos. También deben asumir el salario del jugador. En ese plano, en Macul están dispuestos a realizar un esfuerzo cuantioso: destinar $ 60 millones mensuales al salario del jugador, quien pasaría inmediatamente a integrar el top 5 de los jugadores mejor pagados del Cacique.

Quiere llegar

Hay un factor fundamental que puede favorecer las aspiraciones albas y el desarrollo de las negociaciones: la intención del seleccionado chileno de llegar al Monumental. Valdés es hincha del Cacique, una condición que comparte con su entorno, por lo que está presionando para que el club transandino acceda a dejarlo partir. Los albos hace rato que lo tienen entre sus objetivos.

La otra consideración es deportiva. Con Ortiz en la banca, un entrenador que le demostró absoluta confianza, el exaudino está convencido de que puede retomar su mejor nivel y transformarse en el conductor que el equipo albo reclama hace tiempo, una posición que el argentino Claudio Aquino rehúye, al recostarse permanentemente por el sector izquierdo.

En la escuadra transandina, Valdés ha disputado 11 encuentros y solo ha marcado un gol. La continuidad que le garantizaría el Cacique es otro factor fundamental a la hora de darle un giro a su trayectoria.