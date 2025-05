¿Portazo a Colo Colo? En México revelan que Diego Valdés está cerca de reforzar a un viejo conocido del Cacique

Diego Valdés puede cambiar de camiseta en este mercado de pases. Al menos así lo dejan en claro desde los medios deportivos de México. El futbolista chileno, que este fin de semana se jugará la clasificación al Mundial de Clubes con el América, puede estar jugando sus últimos minutos con el club azteca.

El mediocampista es seguido desde diversos equipos. Es más, los rumores lo vinculaban con una posible llegada a Colo Colo a mitad de año. Sin embargo, desde el país norteamericano indican que su futuro está lejos de los pastos del estadio Monumental.

De acuerdo a información que recabó ESPN México, Valdés es tentado desde el fútbol brasileño, particularmente, por un viejo conocido del Cacique en la última Copa Libertadores. “El chileno no llegará a disputar el Mundial de Clubes. Con los últimos meses fue perdiendo su mejor forma, y no pesó lo mismo en el equipo. En el último semestre Diego Valdés no pudo hacer ningún gol. Ha llegado a su fin su ciclo. Faltan algunos detalles, pero lo de Fortaleza ha avanzado en las últimas horas“, publican.

Lo último es concreto. En el entorno del futbolista confirman a El Deportivo la existencia de la propuesta por parte del cuadro tricolor, que planea darle una nueva estocada a los albos en términos de fichajes. El tema de Juan Martín Lucero sigue siendo un conflicto que está en la retina de ambas escuadras.

Otros rumores

En adición a los posibles ofrecimientos de Colo Colo y Fortaleza, Diego Valdés suma interesados en diversos elencos del continente.

Uno de ellos es Atlético Mineiro. En el citado reporte señalan que el formado en Audax Italiano está en la carpeta de incorporaciones del Galo de cara a los playoffs de la Copa Sudamericana. De concretarse, sería compañero de otro chileno: el joven defensa Iván Román.

En línea con lo anterior, el sitio Récord informó que, el futbolista chileno, por el cual América pretende recibir entre 2 y 3 millones de dólares, también tiene por detrás al Cruzeiro. Por otro lado, también se dio a conocer que desde la Major League Soccer (MLS) también hay un contacto con el jugador.