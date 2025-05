“Me pasaba días sin comer y encerrado”: la confesión de la figura del Betis que resucitó de la mano de Pellegrini

Minuto 40 del último partido de la liga española. Betis abre la cuenta ante Valencia y el autor de la conquista, Antony Matheus Dos Santos, la celebra besando el escudo de la escuadra que dirige Manuel Pellegrini.

Muestras de afecto que no llamarían la atención si el delantero brasileño hubiese llevado años en la escuadra sevillana, pero que se dan a tan sólo seis meses de su llegada.

En entrevista con TNT Sports, el oriundo de Osasco habló de lo que significa el cuadro albiverde en su vida y cómo recobró sus ganas de vivir desde que está bajo las órdenes del Ingeniero.

“Venir al Betis ha cambiado todo, porque necesitaba encontrarme a mí mismo después de todo lo que pasado en mi vida. Como dije, intentaba hacer cosas cuando estaba en Manchester United, pero veía que nada funcionaba, porque no estaba feliz”, aseguró el futbolista.

Luego agregó que en la escuadra inglesa, dónde estuvo desde septiembre de 2022 hasta enero de este año, “no sentía ese deseo de jugar al fútbol... Necesitaba encontrarme a mí mismo y ser feliz otra vez, porque jugar al fútbol es algo que siempre me ha encantado”.

Antony no fue feliz en el Manchester United. Foto: Dave Thompson/AP Photo. Dave Thompson

El cuadro depresivo que lo tenía sin ganas de comer

Pese a sus buenos números en sus primeras temporadas, sumó 38 titularidades en los 54 encuentros en los que participó, los goles no llegaban (marcó en sólo cinco oportunidades en la Premier League). Por lo mismo, perdió protagonismo en el inicio de esta temporada, a tal punto que fue mandado a préstamo al Betis tras sumar solo 133 minutos en los últimos seis meses del año pasado.

“Pasé un tiempo muy difícil en el United y no encontraba ese placer. Le dije a mi hermano que no podía aguantarlo más. Mi hermano me pidió que aguantara un poco más, que todo iba a cambiar. Me emociono porque fueron días muy difíciles para mí”, reveló el ariete.

Y luego lanzó la más dura de sus confesiones. “Lo único que quería era estar en casa. No tenía fuerzas ni para jugar con mi hijo. Me pasaba días sin comer y encerrado en mi habitación. Fue muy complicado, pero gracias a Dios, ahora estoy muy feliz aquí”, se sinceró.

Y sus palabras no son sólo un halago más. En estos primeros cinco meses del año, el brasileño es un titular indiscutido para el estratega chileno y le ha respondido igualando en medio año los goles que hizo en los últimos 24 meses en Primera División (5).

Sin embargo, Antony no tiene asegurada su permanencia en la península ibérica. Tras la final de la Conference League, que se juega este miércoles, a las 15 horas, ante Chelsea, el extremo debe volver al United para saber si el nuevo entrenador de los Diablos Rojos -Ruben Amorim- lo quiere para la temporada venidera o si las autoridades del club británico deciden venderlo o mandarlo nuevamente a préstamo. “No sé lo que pasará”, asumió el jugador horas antes de lo que puede ser su último partido con la camiseta que lo hizo renacer.

Cuándo y a qué hora es el partido entre Betis y Chelsea

El partido entre el Betis y Chelsea será este miércoles 28 de mayo, a las 15:00 horas.

Dónde ver a Betis contra Chelsea

El choque entre Betis y Chelsea se transmite por ESPN. También se encuentra disponible vía streaming en Disney+, en su versión estándar y premium.