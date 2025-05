DT de Chelsea elogia a Manuel Pellegrini previo a la final de la Europa League: “Estoy donde estoy gracias a él”

Este miércoles 28 de mayo se desarrollará la esperada final que protagonizarán Chelsea y Real Betis por la Conference League en el que será uno de los mayores desafíos del conjunto español y de Manuel Pellegrini, quien estará en la dirección técnica de los verdiblancos.

Claro que el DT nacional tendrá al frente a un conocido. Se trata de Enzo Maresca quien fue dirigido por Pellegrini en el Málaga y después lo acompañó como asistente técnico en el West Ham United.

Tras pasar un tiempo separados, volverán a encontrarse en Polonia. Así, en la previa del trascendental duelo, Maresca concedió una entrevista con el sitio oficial de la UEFA en la que lanzó un llamativo elogio al Ingeniero.

“Lo considero una de mis figuras paternas en el fútbol profesional. Estoy donde estoy gracias a él. Trabajé con Manuel cuatro años, dos como jugador y dos como parte de su equipo. Le debo mucho de lo que he conseguido”, indicó de entrada sobre el DT nacional.

“Le agradezco la relación que tenemos y los consejos que me da. Me ha dicho que nunca cambie. Siempre me ha dicho que, en el fútbol, a menudo los jugadores y los directivos se apresuran a cambiarse a sí mismos y él siempre me ha dicho que lo mejor es mantenerse siempre fiel a uno mismo”, destacó el adiestrador del Chelsea.

También se refirió a la importancia que significaría para él y los Blues quedarse con el trofeo de la Conference League. “Ha sido una buena temporada, pero puede ser una gran temporada si conseguimos ganar la Conference League (...). Sería una forma de decir que hemos vuelto y que somos un club ganador en Europa, y esperamos conseguirlo”, comentó.

“Nos convertiríamos en el primer club de Europa en ganar todos los trofeos (la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Conference League), eso es importante”, complementó el italiano.

Finalista como entrenador y jugador

Con la clasificación a la final de la Conference League, Maresca tiene la opción de convertirse en campeón en Europa tanto dentro como fuera de la cancha. Como futbolista ganó dos finales de la Copa de la UEFA junto a Sevilla.

“Son como la tiza y el queso. Como futbolista (la gente lo dice a menudo), te centras más en ti mismo, mientras que como entrenador tienes que pensar en tus 30 jugadores en el vestuario y en muchas otras cosas. No hay comparación posible”, reflexiona.

“Pasé por ciertas cosas como futbolista. En el Manchester City tuve la suerte de vivir una final de la Champions League como segundo entrenador. Así que, en general, tengo algo de experiencia”, agregó.

Por último, habló sobre la formación de los jóvenes en el torneo internacional. “Sin duda ha sido importante porque nos ha dado la oportunidad de desarrollar a los jugadores y alinear a toda mi plantilla. También nos ha dado la oportunidad de llegar hasta el final en una competición europea que este club nunca ha ganado. Esperamos poder ganarla. Sin duda, la experiencia de participar en una competición europea te ayuda a desarrollarte. El grupo de jugadores también desarrolla una mentalidad ganadora si ganas los partidos”, comentó.

“Me encanta (alinear a jugadores de la cantera), pero sobre todo porque son jugadores fuertes. Hay que esperar el momento oportuno para darles una oportunidad. Hemos dado minutos de juego a muchos jugadores, pero muchos de ellos también han jugado en la Premier League, así que no se limita a la Conference League”, cerró.