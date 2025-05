Leandro Fernández adelanta la final que tendrá la U ante Botafogo en Brasil: “La propuesta tiene que ser la misma”

La U se prepara para el desafío del año. Este martes, los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentan a Botafogo. Un triunfo o un empate los mete en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Unos octavos de final que les han sido esquivos desde la edición de 2012, cuando estaban al mando de Jorge Sampaoli y llegaron hasta la instancia de los cuatro mejores. Una derrota, si es que Estudiantes vence a Carabobo, los deja fuera del certamen.

El elenco estudiantil ya está en Brasil y este lunes habló Leandro Fernández, quien se perfila como titular para el encuentro a disputarse en Río de Janeiro. “Venimos de un viaje largo, de un partido de mucho desgaste, pero ya planificando el partido de mañana”, comentó.

En esa línea, el ariete se refirió a las complicaciones que han tenido. Como, por ejemplo, que no contarán con Matías Zaldivia, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y venía siendo uno de los pilares fundamentales en el once titular. “Es una baja sensible, pero tenemos compañeros que lo pueden hacer muy bien. El plantel está preparado, esperando esta oportunidad”, enfatizó el argentino.

Leandro Fernández recuperó la titularidad en la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

De paso, agradeció el apoyo que han recibido por parte de la fanaticada pese a la distancia. “Es un partido muy importante para lo que aspiramos. Es como si estuviéramos en Chile, la gente nos acompaña a todos lados y nos sentimos respaldados”, remarcó.

Fernández visualiza una evolución en Botafogo. Asegura que haberse impuesto en el Estadio Nacional hoy no significa nada y adelanta que la U no variará en sus mecanismos. Descarta que presenten una conformación táctica más defensiva de la que acostumbran, pese a las circunstancias. “Si bien les ganamos en Santiago, ellos acá son fuertes con su gente y su clima. Va a ser un partido difícil, pero no importante. Hay que ir trabajándolo de a poco. La propuesta tiene que ser la misma que venimos implementando, salir a buscar el partido donde nos toque jugar”, enfatizó el atacante.

Por otro lado, abordó su semestre, que ha alternado entre buenas y malas. “Esta profesión es así, son momentos. Tuve un bajón, me tocó salir, tuve que entrenar, esperar mi oportunidad y aprovecharla. Donde me toque estar, espero aportar”, dijo. Si bien fue suplente en algunos encuentros, Álvarez volvió a considerarlo como titular en las últimas presentaciones de los laicos.

Sobre ese mismo punto, se refirió a su forma de juego. “Soy un jugador temperamental, en Chile te ven con otros ojos, pero es mi forma de ser, lo que me llevó a donde jugué. Trato de manejarlo para no afectar al equipo, pero siempre con la competitividad que me pertenece”, cerró.