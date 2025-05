Candidatos, restricciones y plazos: la gran decisión que debe tomar la UC para reemplazar a Tiago Nunes

La UC entra en período de búsqueda. Este domingo fueron superados por Deportes La Serena y el marcador de 3-1 sentenció el proceso de Tiago Nunes en la precordillera. Luego del encuentro, el propio entrenador confirmó que no continuaba al mando del equipo. “Doy gracias por la oportunidad de haber sido el entrenador de este enorme club. Agradezco a la gente por el apoyo y el respeto que siempre demostraron conmigo y mi familia, en el día a día. Agradecer a los empleados del club y a las personas que, con su esfuerzo de todos los días, hicieron lo posible para que este proceso pudiera tener los resultados esperados. También agradezco a los jugadores que, independientemente de los resultados, siempre entrenaron de buena manera”, señaló.

El DT brasileño alcanzó a dirigir 46 partidos en el equipo de Las Condes. Ganó 19 partidos, perdió en 18 ocasiones, e igualó en nueve cotejos.

A la sala de prensa del estadio Santa Laura, el estratega llegó junto a Felipe Correa, director de Cruzados y presidente de la comisión fútbol, y José María Buljubasich, el gerente deportivo. “A nombre del directorio, queremos agradecerle a Tiago y a su cuerpo técnico. Destacamos que fue una gran persona y le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera. Estos momentos siempre son desagradables, pero valoramos que hubo una buena disposición”, dijo el dirigente.

Por otro lado, el exguardameta, quien ahora comanda la búsqueda del nuevo DT, habló del proceso que se les viene. “Esto sigue y mañana vamos a resolver a quién dirige de manera interina el entrenamiento del martes y también iniciaremos la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico”, apuntó el otrora capitán de la UC.

Nunes no sigue al mando de la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El presidente de la concesionaria, Juan Tagle, no estuvo presente debido a que tenía programado un viaje al extranjero, sin embargo, a la distancia le tocó estar encima de los sucesos ocurridos en Independencia. “Agradecer a Tiago y su cuerpo técnico por su profesionalismo a toda prueba y su entrega. Nadie esperaba este final del proceso. Muy duro vivir este momento complejo desde el extranjero, aunque he estado en permanente comunicación con los directores y la gerencia deportiva. Ahora a trabajar mucho por revertir este momento”, escribió el abogado en su cuenta de X. Este lunes regresará al país para sumarse a la búsqueda. La idea es sellar el arribo del nuevo estratega antes del inicio de la Liga de Primera tras la fecha FIFA, que se disputará entre el 5 y 10 de junio.

La búsqueda

Con el cargo vacante, en la UC se enfocan en dar con el perfil adecuado. No se trata solo de sumar un nombre, sino de encontrar a alguien que encaje con la identidad histórica del club: protagonismo y promoción de futbolistas jóvenes. La prioridad es volver a las raíces que llevaron al equipo a la cima durante la última década, sin renegar de las limitaciones económicas que hoy condicionan cualquier movimiento.

El nuevo entrenador deberá aceptar esas restricciones presupuestarias y trabajar con un plantel que no ha mostrado regularidad y que carece de grandes figuras, más allá de Fernando Zampedri. El objetivo no solo será ordenar al equipo, sino también devolverle una idea reconocible y resultados inmediatos, ya que las tres derrotas seguidas golpean a una Universidad Católica que se estancó en la Liga de Primera y que hoy está lejos de los líderes.

Las arcas no son un tema excluyente. Lo sabía el propio Nunes, quien hace algunas semanas proyectaba su continuidad y exigía refuerzos, pero remarcando la realidad del club. De hecho, tras el encuentro ante La Serena tuvieron que negociar los términos de salida del DT, ya que le quedaba dinero por recibir hasta fin de año.

Pese a las limitantes, no quieren tomar cualquier opción y ya miran con recelo el nombre de varios estrategas que están ofreciendo en el mercado. Uno de ellos es Miguel Ramírez, quien hace algunos meses salió de Deportes Iquique por malos resultados. No es primera vez que el Cheito aparece en la órbita del elenco estudiantil. Su campaña de 2024, donde logró clasificar a la Copa Libertadores con el cuadro nortino, suma un mérito. Pero las referencias no son buenas. En la UC no han recibido los mejores comentarios respecto del trabajo del exdefensor.

De momento, tampoco está en los planes recurrir a viejos conocidos. Ni Gustavo Quinteros ni Beñat San José, ambos técnicos campeones con Universidad Católica, están considerados. En la institución apuntan a no repetir ciclos. “Las segundas partes nunca son buenas, mire a Ariel Holan”, comentan desde la interna, recordando el fallido retorno del argentino, quien partió a mediados de 2023 en un contexto muy similar al que viven hoy.

Nombres que aparecen

En Cruzados saben que el margen de error es cada vez más estrecho y que elegir al nuevo estratega será clave para no volver a vivir una temporada sin rumbo. En ese contexto, un nombre que surge es el de Pablo Sánchez, quien este lunes fue cesado de su cargo en Liga de Quito.

Vitamina tiene experiencia en el fútbol chileno, donde dejó una buena impresión en sus últimos pasos en Audax Italiano y Palestino. Antes había dirigido a Universidad de Concepción, O’Higgins y Everton. Es un técnico que sacado resultados positivos en contextos con recursos acotados. Además, es cercano a José María Buljubasich. Ambos compartieron camarín en Rosario Central, en los 90.

Por otro lado, en el pasado tuvieron acercamientos con Sebastián Méndez. El Gallego, de último paso por Newell’s Old Boys, está libre. Su trayectoria incluye pasos por clubes como Godoy Cruz y Rosario Central. También fue ayudante de Diego Maradona en Gimnasia. Claro que no es un técnico identificado con el medio chileno, más allá de un breve paso por Palestino en 2018.