Con el foco en la final de la Conference: el Betis de Pellegrini cierra LaLiga igualando con el Valencia

Todo el Betis está esperando con ansias lo que sucederá el próximo miércoles, cuando enfrente al Chelsea en la final de la Conference League. Pero antes tenía que cumplir con la tarea de cerrar su presencia en LaLiga 2024-2025. Con el foco puesto en Polonia, en la que será la primera final continental de su historia, el equipo andaluz igualó 1-1 con el Valencia, por la última jornada del campeonato local.

Independiente al resultado final, Manuel Pellegrini y compañía tenían claro que no se moverían del sexto lugar de la tabla. Pese a las bajas obligadas por lesión y la proximidad con la final ante los ingleses, el Ingeniero optó por alinear a lo mejor que tenía a disposición. Jugadores como Antony e Isco, de lo más destacado del año en los verdiblancos, fueron titulares, así como Marc Bartra, Natan y Pablo Fornals.

Se notó que era el último partido de la liga y que no había nada relevante en juego. Como el Betis no se movería en la tabla y el Valencia cumplió el objetivo de ahuyentar el fantasma del descenso, el ritmo del encuentro no fue especialmente el más frenético. Si bien los béticos se acercaban al arco visitante, a través de la elaboración, falló en la definición. Hubo poco riesgo en ambas áreas.

Hacía falta un quiebre, alguna acción que le diera un vuelco a un compromiso monótono. Y uno de los revulsivos de los verdiblancos es el brasileño Antony. En los 40 minutos, marcó un golazo para abrir la cuenta y darle otro ingrediente al partido. Tras un robo de balón, Isco la cede y el ex Manchester United recibe. Se perfila para su pie más hábil y saca un zurdazo al ángulo, desde la entrada del área, para el 1-0.

Para el complemento, el duelo se abrió un poco más, aunque mantuvo su ritmo tranquilo. Además, el elenco che se mantenía en el partido al haber una diferencia mínima en el marcador. En los 62′, casi llegó el 2-0 del local, pero el golero Mamardashvili le contuvo un remate al marroquí Ez Abde, quien había reemplazado a Jesús Rodríguez.

Inevitablemente, el Betis jugó este viernes proyectando la definición de la Conference League. Nadie quiere perderse un cotejo histórico para la institución. Por lo mismo, para el último cuarto de hora, Pellegrini sacó a Isco y Bartra, dos pilares de la estructura del Ingeniero. La movida no resultó de lo mejor.

A 15′ del final, el público presente en el Estadio Benito Villamarín empezó a entonar “Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, el cántico en honor al técnico chileno, y justo llegó el empate del Valencia, anotación de Rafa Mir, con un tiro al primer palo del meta Adrián, tras ganarle la espalda a Mendy, quien precisamente entró por Bartra en la defensa.

Este encuentro fue la despedida para el Benito Villamarín. El de hoy fue el último partido en el recinto bético tal como está en la actualidad, porque será sometido a una reconstrucción. Por este motivo, el club se mudará durante las dos temporadas venideras al estadio La Cartuja.

De esta manera, el Real Betis Balompié cerró LaLiga 24-25, en la que finalizó en el sexto lugar con 60 puntos, clasificando para la Europa League. Ya están definidos los cinco que estarán en la Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic de Bilbao y Villarreal. Además de la clasificación a Europa League y Conference, en la última fecha se determinará al tercer descenso, que acompañará a Las Palmas y Valladolid. Será Leganés o Espanyol.